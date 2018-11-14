Львів'янам нагадують: будсміття та старі меблі можна здати на спеціальний майданчик

У Львові на вул. Жовківська, 18 діє майданчик для збору великогабаритних та дрібних будівельних відходів у м. Львові. За час роботи майданчика його послугами скористалося більше сотні осіб. Мерія закликає мешканців користати з послуг майданчика і не викидати габаритне і будівельне сміття будь-де. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

«На вул. Жовківська, 18 працює перший у м. Львові майданчик для збору великогабаритних та дрібних будівельних відходів. До кінця року плануємо відкрити також майданчик на вул. Льва, 4а. Приймаємо великогабаритні відходи — старі меблі, старі холодильники, телевізори, використані шини, старі вікна, дрібне будівельне сміття. Приймаємо ці відходи безкоштовно. Адже головна ціль цього підходу, щоб у місті було чисто. Такий підхід до збору сміття ми побачили у країнах західної Європи.

Також ми продумуємо, щоб запровадити послугу що, якщо мешканець не може привести відходи сам, організувати машину, та вже за певну оплату, і поїхати і забрати сміття”, — розповідає Сергій Бабак, заступник міського голови Львова з питань житлово-комунального господарства.

Майданчик для збору великогабаритних та дрібних будівельних відходів працює з 08.30 год до 17.15 год.

За додатковою інформацією можна звертатися за тел. 252−10−62, (067)6798611.

Як повідомили у ЛКП «ТФ «Львівспецкомунтранс», сайті підприємства http://lsct.lviv.ua/є інтерактивна мапа «Куди здати відходи».

«На мапі вже є 122 населених пункти і 2825 місць, де приймають вторсировину. Якщо біля вас з’явився новий пункт прийому, то можете повідомити про його місце розташування нам і нанесемо його на карту», — повідомили у ЛКП «ТФ «Львівспецкомунтранс».

Нагадаємо, 27 липня 2018 р, виконавчий комітет ЛМР прийняв рішення «Про запровадження пілотного проекту з організації майданчика для збору великогабаритних та дрібних будівельних відходів у м. Львові». Майданчик для збору будівельних відходів організовано на території ЛКП «ТФ «Львівспецкомунтранс» (вул. Жовківська, 18).

Також 2 листопада 2018 року виконавчий комітет прийняв рішення «Про організацію майданчика для збору великогабаритних та дрібних будівельних відходів у м. Львові» на вул. Льва, 4а. Відкрити майданчик для прийому відходів від мешканців планують до кінця року.