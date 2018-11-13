За два роки команда On3wheels допомогла 22 людям з інвалідністю підкорити найвищі українські вершини

Проект «On3wheels — Фонд здійснення мрій», який організовує підйоми в гори для людей з інвалідністю, підсумував черговий сезон походів. За 2 роки проекту команда здійснила 22 підйоми на найвищі точки українських Карпат. Походи в гори для людей з інвалідністю можливі завдяки спеціальному візку — «жульєтці». Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міськради.

On3wheels — соціальна ініціатива, яка здійснює мрію людей з інвалідністю побачити гори на власні очі. Проект існує два сезони та за цей час зібрало сотні волонтерів, партнерів та спонсорів.

«Команда On3wheels вже організувала 22 походи в гори для людей з інвалідністю. За час існування проекту, ініціатива зібрала більше 200 активних волонтерів. Разом ми подолали такі вершини як Говерла, Парашка, Пікуй, Лиса Гора, Гимба та інші. Це було б неможливо без підтримки наших партнерів та численних друзів. Ми прагнемо того, щоб суспільство побачило, що люди з інвалідністю можуть мати активний відпочинок та подорожувати горами», — розповідає один з ініціаторів проекту Сашко Луцик.

Оксана Шипош, одна з 22 щасливчиків, поділилась, що була вражена красою гір.

«Я досить рідко буваю за містом. Відчути запах лісу, вперше побачити як ростуть гриби — це щось неймовірне! Тато завжди приносив грибочки додому вже зрізаними, а побачити як вони ростуть в лісі — зовсім інше відчуття. На вершині був просто неймовірний простір. Враження абсолютно незабутні та унікальні», — каже вона.

Своїми враженнями від підйому в гори поділилась також Надія Сенишин.

«Я мріяла про гори з самого дитинства. Проте я знала, що це нереально, тому що візок багато в чому обмежує. Коли я дізналась про походи в гори на „жульєтці“, то одразу зрозуміла, що хочу, і до кого треба звертатись. Дякую, що робите наше життя повним, радісним та неймовірним», — зазначила вона.

До слова, лише цього року за допомогою жульєтки в гори в Україні піднялись 12 людей. Команда вже готується до наступного сезону. Оскільки кількість волонтерів та охочих піднятися в гори стрімко зростає, команда On3wheels розпочала благодійний збір на другу жульєтку. Половину суми на спеціальний візок вже зібрано. Невдовзі команда анонсує плани на третій сезон.

Довідка

Історія команди On3wheels почалась у 2016 році, коли здійснили унікальну велоподорож до Лісабону. Тоді разом з Іваном Маслюком, який живе з ДЦП, команда перетнула 12 країн на велосипедах. Іван самотужки подолав 5000 км за 100 днів на спеціальному триколісному велосипеді, на якому можна крутити педалі руками. Саме тому проект здійснення мрії отримав назву On3wheels (На трьох колесах). Хлопці не залишилися осторонь проблем людей з інвалідністю і, приїхавши додому, розпочали новий та унікальний для України проект La Joëlette — підкорення вершин людьми з інвалідністю на спеціальному туристичному візку, який успішно впроваджують другий рік поспіль.

Фото: ЛМР