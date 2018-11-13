У Жидачівському районі 30-річний чоловік на «БМВ» влетів в дерево

У Жидачівському районі водій автомобіля «БМВ» не впорався з керуванням та зіткнувся з деревом. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

Дорожньо-транспортна пригода сталась 12 листопада близько 2.25 у селищі Журавно Жидачівського району.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля «БМВ», 30-річний місцевий мешканець, не впорався з керуванням, внаслідок чого автомобіль зіткнувся з деревом. Під час ДТП тілесні ушкодження отримав 28-річний пасажир авто.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) КК України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років. Правоохоронці встановлюють обставини події.