Суд арештував самбірчанина, який смертельно травмував пішохода

У Самборі судитимуть 43-річного водія, який здійснив наїзд на пішохода. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі прокуратури Львівської області.

Подія трапилась цьогоріч, 12 вересня. Підозрюваний, рухаючись на автомобілі марки «Mersedes-Benz 412D Sprinter» дорогою «Львів-Самбір-Ужгород» (у напрямку до Львова) грубо порушив Правила дорожнього руху та здійснив наїзд на пішохода.

Після вчиненого, водій не надав медичної допомоги потерпілому, а лише відвіз його до місця праці, де від отриманих травм 48-річний чоловік помер.

Зазначимо, що під час досудового розслідування до фігуранта застосовувався запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Обвинувальний акт у кримінальному провадженні скеровано до Самбірського міськрайонного суду для розгляду по суті.

Довідково: санкція інкримінованої статті передбачене покарання у вигляді до 8 років ув’язнення з трирічним позбавленням права керувати транспортними засобами.