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Львів’яни здали на утилізацію майже 17 кг ртуті

Олена Карп'юк

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Упродовж 2018 року в межах безтермінової акції «Прийом ртуті від населення» місто прийняло від мешканців 16,9 кг ртуті. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі міськради Львова.

 

Цьогоріч львів’яни здали на утилізацію вже 365 медичних термометрів, 9 лабораторних термометрів, 4 тонометри медичні та 16 інших приладів, які містять ртуть.

Зазначимо, що упродовж  2017 року місто прийняло від мешканців 46,8 кг ртуті, а впродовж 2016 року — 5,8 кг ртуті.

Мерія закликає мешканців не викидати прилади із вмістом ртуті у смітник, а здавати їх на утилізацію. Адже пари цієї речовини та її сполуки є дуже отруйними, а потрапивши в організм, ртуть залишається в ньому на все життя.

Пам’ятайте, що при потраплянні навіть невеликої кількості ртуті чи її сполук в організм людини, потрібно негайно звернутися за медичною допомогою!

При виявленні, розбитті та пошкодженні ємностей зі ртуттю (градусників, колб тощо), негайно слід звертатися за телефонами: 297−59−11; 261−40−83; 261−42−39; 261−44−61.

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