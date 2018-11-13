Lviv City Card встигли скористатись лише 40 туристів

27 вересня у Львові презентували нову пропозицію для туристів — Lviv City Card. Відтоді такою карткою скористались лише трохи більше, ніж 40 мандрівників. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Практично всі туристи, які встигли скористатись Lviv City Card, є іноземцями (Бельгія, Німеччина, Великобританія, Франція, Нідерланди).

«Серед найбільш популярних атракцій — вежа Ратуші, екскурсія на Чудо-поїзді, Національний музей імені Шептицького, „Таємна аптека“, Личаківський цвинтар. Найбільш до вподоби туристам картка на 48 годин», — розповіли в управлінні туризму міськради Львова.

Придбати Lviv City Card можна онлайн, у Центрах туристичної інформації, готелях, хостелах та в більшості закладів-учасників картки. Вартість картки: 24 год — 250 грн, 48 год — 350 грн, 72 год — 450 грн.

Послуги, які надає картка Lviv City Card:

Безкоштовно:

— Проїзд в електротранспорті (трамваї та тролейбуси)

— Вхід в музеї:

Національний музей у Львові імені Андрея Шептицького

Історичний комплекс НМЛ ім. Шептицького

Музей Олекси Новаківського

Відділ давньої історії Історичного музею

Музей зброї Арсенал (Історичний музей)

Палаццо Бандінеллі (Історичний музей)

Природознавчий музей

Територія Терору

Личаківський цвинтар

Музей народної архітектури та побуду

Музей Соломії Крушельницької

Львіварня

Таємна аптека

— Вхід на вежу Ратуші

— Пішохідна екскурсія містом

— Автобусний оглядовий тур

Знижки:

В галереях

«Зелена Канапа» — 5%

«Iconart» — 10%

Етно галерея Роксолани Шимчук — 5%

Етно майстерня «Коза Дереза» — 10%

Етно магазин «Гудз» — 5%

В ресторанах та кав’ярнях

Вірменка — 10%

Чесне М’ясо — 10%

Когут — 10%

The Гриль — 15%

The Mexican — 15%

G. Amigos — 15%

Паб Корк — 15%

Карпатська — 15%

Ойші Суші — 15%

Малинівка — 10%

Наливки зі Львова — 10%

Наливкарня — 10%

Брателло (в подарунок лімончелло)

Ресторан Шекспір — 20%

А також знижки в:

Майстерня пряників «Юрашки» (20% знижка на пряники, 15% — на майстер-класи)

Відпочинковий комплекс «Park. Art of rest» — 5%

Готель «Модерн» — 15%

Дитяча Планета (30% — у будні, 25% — у вихідні)

Планета Кіно (20% знижка на англомовні сеанси)

Прокат велосипедів Veliki.ua

Магазин взуття «Леомода» — 20%

Для запуску Lviv City Card із бюджету міста виділили близько 40 тис. грн, цю суму витратили на закупівлю мобільних телефонів, виготовлення стійок під флаєри та друк самих пластикових карток.