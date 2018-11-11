Внаслідок ДТП у Стрию постраждала 21-річна дівчина

Вчора, 10 листопада, в Стрию не розминулись «Опель» та мікроавтобус. Внаслідок ДТП постраждала 21-річна дівчина. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

Так, внаслідок ДТП, яка трапилася близько 12.00 у місті Стрий на вулиці Привокзальній, тілесні ушкодження отримала пасажирка «Опеля», 21-річна стриянка.

«Попередньо поліцейські встановили, що автомобіль «Опель Вектра», яким керував 22-річний місцевий мешканець, зіткнувся з мікроавтобусом «Мерседес Віто» під керуванням 60-річного водія. Наразі вирішується питання про відкриття кримінального провадження», – йдеться у повідомленні.

У поліці також повідомляють, що вчора на дорогах Львівщини сталося 36 дорожньо-транспортних пригод.

За їх наслідками складено 35 адміністративних протоколів за ст.124 (порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу, автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, дорожніх споруд чи іншого майна) Кодексу України про адміністративні правопорушення.