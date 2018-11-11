Львів’янина, якого розшукували за крадіжку, спіймали на розпиванні алкоголю на вулиці

У Львові чоловік, який розпивав алкоголь на вулиці Липинського, виявився у розшуку. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Патрульної поліції у Львівській області.

Зазначається, що вчора під час патрулювання на вулиці Липинського інспектори виявили осіб, які розпивали алкоголь.

«Поліцейські перевірили в базі даних чоловіків і виявилося, що один з них у розшуку. 39-річного львів’янина розшукує Шевченківський відділ поліції від 31 жовтня 2018 року за крадіжку вчинену повторно або групою осіб. Чоловіка, який приховується від суду, доставили у відділок і передали слідчим», – йдеться у повідомленні.