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У Львівську інфекційну лікарню потрапило троє чоловіків із лептоспірозом

Олександр Косик

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До Львівської обласної інфекційної лікарні у вересні госпіталізували трьох чоловіків, в яких діагностували інфекційне захворювання – лептоспіроз. Двоє хворих – зі Львова, третій – мешканець Жовківського району. Про це пише ZAXID.NET, передає Львівський портал.

 

Як повідомила лікар-епідеміолог лікарні Наталія Тімко, двох львів’ян госпіталізували 10 і 11 вересня, мешканця Жовківського району – на початку вересня.

За словами Наталії Тімко, львів’янин, що мешкає неподалік проспекту ім. В. Чорновала, повідомив, що під час потопу у Львові (17 серпня), його будинок затопило. Йому довелося відром вичерпувати воду з хати. Працював без рукавиць і поцарапав руки. Через ці подряпини найвірогідніше і потрапила інфекція.

Чоловік з Жовківського району захворів на лептоспіроз, скупавшись у ставку.

Інший львів’янин, що мешкає поблизу Галицького перехрестя, розповів медикам, що у його будинку завелися щурі, за якими полював домашній кіт. Він їх ловив і складав на порозі. Господар викидав гризунів у рукавичках, а одного разу зробив це без них. І після цього захворів на лептоспіроз.

Нагадаємо, лептоспіроз – це гостре інфекційне захворювання людей і тварин, яке спричиняється збудником лептоспірою, і характеризується ураженням печінки, нирок, м’язів і супроводжується хвилеподібною гарячкою.

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