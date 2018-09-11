В Україні з початку року від ботулізму померло восьмеро людей: як вберетись?

Сьогодні, 11 вересня, зафіксовано 8-й з початку року летальний випадок від ботулізму – у Херсоні помер чоловік. Ймовірна причина ботулізму – копчена риба домашнього приготування, яку він разом з дружиною споживали напередодні. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі міністерства охорони здоров’я України.

До Херсонської обласної клінічної лікарні подружжя доставили ввечері 10 вересня. Чоловік знаходився у вкрай важкому стані, він помер протягом години після госпіталізації. Жінка наразі знаходиться у відділенні реанімації у тяжкому стані.

Міністерство охорони здоров’я ще раз наголошує, що при найменшій підозрі на ботулізм необхідно негайно звернутися до лікаря. Успіх лікування залежить від ранньої діагностики та правильного лікування, що у більшості випадків супроводжується введенням ботулінічного антитоксину.

В Україні наявні високоякісні антитоксини, необхідні для негайного лікування ботулізму. Отримати сироватку можна у будь-який час (навіть вихідні або неробочі години)! Її терміново доставляють із ДП «Укрвакцина МОЗ України» у місце зафіксованого випадку ботулізму.

Найчастішими симптомами ботулізму є:

порушення зору (двоїння або туман в очах, невиразність мови, може бути важко ковтати, відчуття сухості в роті, м’язова слабкість);

загальна інфекційна інтоксикація: пронос, блювота, може незначно підвищитись температура, боліти живіт;

пригнічення функції дихальних м’язів, внаслідок чого за відсутності терапії смерть зазвичай настає від дихальної недостатності;

у дітей симптоми ботулізму можуть проявлятися у вигляді апатії, відмови від їжі, тривалого плачу, а також м’язової слабкості.

Найбільш ефективним способом профілактики ботулізму є дотримання правил безпеки. Передусім, уникайте споживання їжі, якщо ви не впевнені в її якості. Небезпечним є споживання в’яленої, солоної та консервованої риби, оскільки така риба могла бути заражена у природних умовах і не проходила термічної обробки. Також варто уникати споживання продуктів, якщо ви не можете бути впевнені у дотриманні умов їх зберігання та транспортування.

З початку 2018 року станом на 11 вересня 2018 року зареєстровано 80 випадків ботулізму, внаслідок яких постраждало 93 людини, 8 з них померли.