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Уряд виділив 15 мільйонів на реконструкцію другого корпусу Львівського перинатального центру

Юлія Шпак

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На продовження робіт з реконструкції Львівського обласного клінічного перинатального центру (ІІ пускового комплексу) Урядовою постановою у 2018 році із загального фонду державного бюджету обласному бюджету передбачена субвенція на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій в сумі 30 млн грн, з яких на сьогодні отримано 15,1 млн гривень. Про це Львівському порталу повідомили у прес-служба Львівської ОДА.

 

Вказані кошти перерахували управлінню капітального будівництва облдержадміністрації як головному розпоряднику коштів.

Також надійшли кошти з державного бюджету та перераховані департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації, головному розпоряднику коштів, на заміну ліфтів у лікувальному закладі «Західноукраїнський спеціалізований дитячий медичний центр» в сумі 1,3 млн грн із передбачених 2,7 млн грн річних призначень.

Нагадаємо, 20 квітня за участі Президента України Петра Порошенка у Львові урочисто відкрили перинатальний центр.

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