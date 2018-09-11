У Сокальському районі відкрили інклюзивно-ресурсний центр

Сьогодні, 11 вересня, на базі Сокальської загальноосвітньої школи №4 відкрили комунальну установу «Інклюзивно-ресурсний центр» Сокальськоі районної ради. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

У центрі облаштували кабінети практичного психолога, вчителя-реабілітолога, вчителя-логопеда, дефектолога тощо. Туалетні приміщення мають спеціальні пристосування, окрім того, є пандус та зручні двері для пересування дітей з інвалідністю.

«У новому центрі забезпечені вимоги безбар’єрності та доступності для осіб з особливими освітніми потребами. Інклюзивно-ресурсні центри – це заклади, які повинні надавати допомогу, реабілітаційні послуги, робити супровід дітей з особливими освітніми потребами від 2 до 18 років», – наголосила директор департаменту освіти та науки Львівської ОДА Любомира Мандзій.

Рішення про створення таких центрів ухвалили у м. Львові, Бориславі, Дрогобичі, Самборі, а також у Бродівському, Буському, Городоцькому, Жидачівському, Жовківському, Камянка-Бузькому, Миколаївському, Пустомитівському, Радехівському, Самбірському, Сколівському, Стрийському, Яворівському та Турківському районах Львівщини.

Нагадаємо, нещодавно у місті Городок, що на Львівщині, розпочав роботу Інклюзивно-ресурсний центр Городоцької районної ради, який знаходиться у приміщенні опорного закладу освіти – Городоцький НВК №5 I-III ст. «Загальноосвітній навчальний заклад-дошкільний навчальний заклад». На відкритті побувала Перша леді України Марина Порошенко.

Фото: ЛОДА