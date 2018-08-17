У Городку запрацював інклюзивно-ресурсний центр

У місті Городок, що на Львівщині, розпочав роботу Інклюзивно-ресурсний центр Городоцької районної ради, який знаходиться у приміщенні опорного закладу освіти – Городоцький НВК №5 I-III ст. «Загальноосвітній навчальний заклад-дошкільний навчальний заклад». На відкритті побувала Перша леді України Марина Порошенко, передає кореспондент Львівського порталу.

Зазначимо, що у Львівській області наразі створено 24 Інклюзивно-ресурсний центри, на черзі ще два – у місті Львів та у Мостиському району.

За словами директора Інклюзивно-ресурсного центру Городоцької районної ради Ірини Бобеля, Центр організований для дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років.

«Тут буде комплексне психолого-педагогічне вивчення дітей з особливими потребами, також розробка спеціальних програм для них на основі психологічного висновку, а також надаватимуться рекомендації батькам, вчителям про те, як займатися з такими дітками вдома чи в школі. Для роботи з дітками різні спеціалісти: практичний психолог, вчитель-логопед, вчителі-дефетологи, вчитель лікувальної фізкультури , реабілітолог. Загалом займатися з дітками будуть шестеро фахівців. Центр спрямований на роботу з дітками, аби вони могли комфортно почувати себе у суспільстві», – розповіла вона.

Фото: Львівський портал