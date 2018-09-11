ОСТАННІ НОВИНИ

У Львові тимчасово закрили пологове відділення на Раппопорта

Вероніка Рой

|

У Львові тимчасово закрили пологове відділення 3-ї міської клінічної лікарні, що на вулиці Раппопорта, 8. Про це йдеться на сторінці у Facebook пологового відділення.

 

«Повідомляємо  про припинення прийому вагітних та роділь у пологове відділення 3-ї МКЛ у зв’язку із закриттям відділення на планову дезінфекцію та проведення поточних ремонтних робіт з 9:00 10.09.2018 року. Відкриття заплановане на 16.10.2018 року», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 4 вересня після ремонту розпочав роботу КНП «Пологовий клінічний будинок №1 м. Львова», що на вулиці Мечникова, 8.

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Ліки для невиліковних або все, що вам потрібно знати про хоспіс вдома
Соломія ГРИГОР'ЄВА
Ліки для невиліковних або все, що вам потрібно знати про хоспіс вдома

У лютому 2016 року у Шпиталі імені Митрополита Андрея Шептицького впровадили новий напрямок діяльності відділення паліат...

Місія відвідати усі країни світу
Вероніка РОЙ
Місія відвідати усі країни світу

Мабуть, кожен з нас неодноразово думав, як це круто постійно подорожувати, відкривати для себе нові країни та міста, діз...

ДТЕК не має боргів перед шахтарями Львівсько-Волинського басейну
Олесь ТЯГАЙ
ДТЕК не має боргів перед шахтарями Львівсько-Волинського басейну

ДТЕК не має боргів перед шахтарями Львівсько-Волинського басейну. Так у компанії прокоментували ситуацію з сьогоднішнім ...

Львівщина іncognito. Зоопарк просто неба із оленями & бароковий Палац архієпископів
Соломія ГОЛОВІНА
Львівщина іncognito. Зоопарк просто неба із оленями & бароковий Палац архієпископів

Якщо ви втомилися від метушливого міста і натовпів туристів, якщо вас більше не захоплюють величні замки «Золотої підков...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...