У Львові тимчасово закрили пологове відділення на Раппопорта

У Львові тимчасово закрили пологове відділення 3-ї міської клінічної лікарні, що на вулиці Раппопорта, 8. Про це йдеться на сторінці у Facebook пологового відділення.

«Повідомляємо про припинення прийому вагітних та роділь у пологове відділення 3-ї МКЛ у зв’язку із закриттям відділення на планову дезінфекцію та проведення поточних ремонтних робіт з 9:00 10.09.2018 року. Відкриття заплановане на 16.10.2018 року», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 4 вересня після ремонту розпочав роботу КНП «Пологовий клінічний будинок №1 м. Львова», що на вулиці Мечникова, 8.