У Львові відновив роботу пологовий будинок на Мечникова

У вівторок, 4 вересня, після ремонту розпочав роботу КНП «Пологовий клінічний будинок №1 м. Львова», що на вулиці Мечникова, 8. Про це йдеться на сторінці пологового будинку у Facebook.
Зазначимо, що на ремонт пологовий закрили 10 липня цього року. За час планового закриття проведено дезінфекцію приміщень закладу та поточні ремонти наступних об’єктів:
- Поточний ремонт коридору, маніпуляційної, санвузла для пацієнтів
фізіологічного відділення;
- Поточний ремонт палат та маніпуляційної відділень патології
вагітних №1, 2;
- Поточний ремонт маніпуляційної відділення гінекології;
- Поточний ремонт операційного блоку;
- Влаштування системи пожежної сигналізації та системи внутрішнього
голосового оповіщення закладу;
- Поточний ремонт вхідних дверей та сходів приймального
відділення та службового входу.
Фото: Facebook-сторінка пологового будинку
Юлія Шпак