У Львові відновив роботу пологовий будинок на Мечникова

У вівторок, 4 вересня, після ремонту розпочав роботу КНП «Пологовий клінічний будинок №1 м. Львова», що на вулиці Мечникова, 8. Про це йдеться на сторінці пологового будинку у Facebook.

Зазначимо, що на ремонт пологовий закрили 10 липня цього року. За час планового закриття проведено дезінфекцію приміщень закладу та поточні ремонти наступних об’єктів:

Поточний ремонт коридору, маніпуляційної, санвузла для пацієнтів

фізіологічного відділення;

фізіологічного відділення; Поточний ремонт палат та маніпуляційної відділень патології

вагітних №1, 2;

вагітних №1, 2; Поточний ремонт маніпуляційної відділення гінекології;

Поточний ремонт операційного блоку;

Влаштування системи пожежної сигналізації та системи внутрішнього

голосового оповіщення закладу;

голосового оповіщення закладу; Поточний ремонт вхідних дверей та сходів приймального

відділення та службового входу.

Фото: Facebook-сторінка пологового будинку