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У Львові відновив роботу пологовий будинок на Мечникова

Юлія Шпак

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У вівторок, 4 вересня, після ремонту розпочав роботу КНП «Пологовий клінічний будинок №1 м. Львова», що на вулиці Мечникова, 8. Про це йдеться на сторінці пологового будинку у Facebook.

 

Зазначимо, що на ремонт пологовий закрили 10 липня цього року.  За час планового закриття проведено дезінфекцію приміщень закладу та поточні ремонти наступних об’єктів:

  • Поточний ремонт коридору, маніпуляційної, санвузла для пацієнтів
    фізіологічного відділення;
  • Поточний ремонт палат та маніпуляційної відділень патології
    вагітних №1, 2;
  • Поточний ремонт маніпуляційної відділення гінекології;
  • Поточний ремонт операційного блоку;
  • Влаштування системи пожежної сигналізації та системи внутрішнього
    голосового оповіщення закладу;
  • Поточний ремонт вхідних дверей та сходів приймального
    відділення та службового входу.

Фото: Facebook-сторінка пологового будинку

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