Цими вихідними у Львові відбудеться виставка-конкурс масштабних моделей техніки

У Львові 15−16 вересня відбудеться шоста всеукраїнська виставка-конкурс масштабних моделей «Lviv Scale Models Fest 2018». На виставці будуть представлені роботи авторів з України, Польщі, Литви та Білорусі. В рамках виставки, окрім конкурсів в «класичних» категоріях, окремо виділена тематика української військової техніки АТО. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

«Головною метою виставки є популяризація технічної творчості серед дітей, молоді та дорослих. Пропаганда осмисленого, корисного дозвілля, котре приносить нові знання та навики, розвиває дрібну моторику, інженерне мислення та технічну ерудицію, а також, художній смак. Із першої, власноруч збудованої в дитинстві чи юнацтві моделі починався професійний шлях багатьох всесвітньо відомих конструкторів та інженерів. Моделювання є цілком серйозним методом інженерного проектування.

Важливою метою виставки є патріотичне виховання. Бо, як не дивно, моделізм — дієвий інструмент патріотичного виховання, популяризації Збройних Сил України та добрий стимул для зацікавлення військово-технічною історією. Тому, в рамках виставки, окрім конкурсів в «класичних» категоріях, окремо і особливо виділена тематика української військової техніки АТО.

Моделізм об`єднує людей дуже різних професій, з різних місць, країн та континентів. Від початку проведення виставок в 2012 році, «Lviv Scale Models Fest» відвідували учасники з усієї України та 7 зарубіжних країн. Тому, третя мета виставки — це зустрічі, обмін досвідом, демонстрація майстерності”», — розповідає голова оргкомітету, голова Правління ГАІТЕТ Юрій Кисіль.

«Lviv Scale Models Fest» сьогодні вважається найкращою виставкою такої тематики в Україні, і є улюбленою та традиційною для моделістів. Вони спеціально готуються до неї та привозять свої найкращі моделі. Також багато виробників місцевого та світового рівня демонструють на виставці свої новинки, тож виставка є добрим способом першому про них дізнатися.

Людям, що не пов`язані з моделізмом, як показує багаторічна практика, на «Lviv Scale Models Fest» дуже цікаво. Вони часто приходять цілими родинами, і йдуть з виставки, сповнені гарних вражень. Цього року таких вражень додасть унікальна модель, що демонструватиметься вперше, — одна з найбільших в світі моделей одного з найбільших в світі бойових кораблів. Вхід на виставку безкоштовний.

На виставці будуть представлені роботи авторів з України, Польщі, Литви та Білорусії. Будуть присутні як початківці-моделісти, так і досвідчені майстри з міжнародним визнанням.

Стати учасником виставки-конкурсу може кожен моделіст. Можна виставити свої моделі на конкурс, а можна тільки на виставку. Для участі потрібно зареєструватися на сайті виставки, або на місці проведення у день відкриття до 11.00 год. З 1 липня успішно почалася і продовжується реєстрація учасників на сайті виставки.

Представлені на конкурс моделі будуть оцінюватися в дев’яносто п’яти категоріях, в тому числі 18 категорій для юніорів у двох вікових групах. Також будуть вручатися Гран-прі — приз глядацьких симпатій та спеціальні призи спонсорів та партнерів.

Відбудуться майстер-класи для початківців та давно практикуючих моделістів.

Місце проведення — Львівський палац мистецтв. Години роботи виставки: субота, 15 вересня, 10.00−19.00; неділя, 16 вересня, 10.00−16.00.

Більше інформації: голова оргкомітету, голова Правління ГАІТЕТ Юрій Кисіль, тел.: 067 701 78 48.