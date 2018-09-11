На Золочівщині у чоловіка вилучили «арсенал» зброї

На Золочівщині правоохоронці вилучили у місцевого мешканця зброю та боєприпаси, які він незаконно зберігав. Поліцейські встановлюють їхнє походження, відкрито кримінальне провадження. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

Працівники Золочівського відділу поліції 10 вересня під час проведення санкціонованого обшуку в господарській будівлі 58-річного жителя одного із сіл району виявили гладкоствольну рушницю невідомої марки, гвинтівку «Маузер», патрони калібру 7.62 мм, рамку до пістолета «Форд» та магазин з пружиною.

Зброю та боєприпаси поліцейські вилучили та скерували на експертне дослідження, наразі встановлюється їхнє походження.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами та вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до семи років. Триває досудове розслідування.