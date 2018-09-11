На Львівщині судитимуть водія, що наїхав на 17-річного велосипедиста

35-річному водію, який здійснив наїзд на неповнолітнього велосипедиста, загрожує 3 роки обмеження волі. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі прокуратури Львівської області.

Цьогоріч, 6 липня, вказана особа у стані алкогольного сп’яніння, керуючи автомобілем марки «ВАЗ 11183» в смт. Щирець, порушив правила дорожнього руху, перевищив максимально-допустиму швидкість у населеному пункті, виїхав на тротуар та здійснив зіткнення з гірським велосипедом, яким керував неповнолітній.

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди 17-річний потерпілий отримав тілесні ушкодження середнього ступеня тяжкості.

Обвинувальний акт у кримінальному провадженні скеровано до Пустомитівського районного суду для розгляду по суті.

Довідково: за вчинене передбачене покарання у вигляді обмеження волі на строк до 3 років, з трирічним позбавленням права керувати транспортними засобами або без такого.