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Минулого року в Україні понад шість тисяч людей закінчили життя самогубством

Юлія Шпак

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В Україні в 2017 році самогубство стало причиною смерті майже 6,5 тисяч людей. Про це повідомили у Центрі громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України.

 

Щорічно більше 800 000 людей закінчують життя самогубством. У всьому світі самогубство входить до п’ятірки найбільш частих причин смерті серед молоді 15-19 років: від самогубства гине більше людей, ніж у всіх військових конфліктах разом узятих.

«За останні 45 років кількість самогубств у всьому світі збільшилася на 60%. Кожні 40 секунд на нашій планеті хтось позбавляє себе життя. У деяких країнах самогубство є однією з трьох основних причин смерті серед людей у віці 15-44 років і другою за значимістю причиною смерті серед молодих людей від 10 до 24 років. Ці цифри не враховують спроби самогубств, які відбуваються в 20 разів частіше, ніж завершені самогубства», – йдеться у повідомленні.

Детальніше про те, які ситуації підштовхують до самогубства і куди звернутись за допомогою, Львівський портал повідомляв тут.

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