У МОЗ розповіли, які ситуації підштовхують до самогубства і куди звернутись за допомогою

Сьогодні, 10 вересня, відзначають Світовий день запобігання самогубствам. У світі щороку близько 800 тисяч людей закінчують життя самогубством, це стається кожні 40 секунд. Про це повідомляє прес-служба МОЗ з посиланням на дані ВООЗ.

«Значно більше людей намагаються скоїти самогубство, але, на щастя, їх вдається врятувати. Кожна з таких втрат – велика трагедія, яка зачіпає життя тисячі сімей та має суттєві негативні наслідки для суспільства», – йдеться у повідомленні.

ЯКІ ЧИННИКИ МОЖУТЬ СТАТИ ПРИЧИНОЮ САМОГУБСТВА

В сучасному світі самогубство є однією з найбільш актуальних психологічних і соціальних проблем. Науковці до цього часу не мають точної відповіді на запитання, що саме змушує людей вкорочувати життя та як цьому можна ефективно запобігати.

Безліч чинників, з якими стикається людина у повсякденному житті, в певний момент можуть штовхнути її на злочин проти самої себе. Багато самогубств відбуваються імпульсивно в моменти кризи, коли стає важко впоратись з життєвими негараздами, – фінансовими проблемами, завершенням стосунків чи важкими хворобами. В зоні ризику знаходяться також люди, які мають алкогольну чи наркозалежність.

Крім того, люди, які стали свідками конфліктів чи катастроф, пережили насильство або втрату близької людини – дуже пов’язані з деструктивною поведінкою. Показники самогубств також є високими серед уразливих груп, які зазнають дискримінації.

ЗАПОБІГТИ САМОГУБСТВУ: КУДИ ЗВЕРНУТИСЬ ЗА ДОПОМОГОЮ

Якщо ви помітили, що ваші близькі чи знайомі відчувають надмірну тривожність, депресію, зневірені чи відчувають за щось провину – неодмінно поговоріть з ними! Дізнайтесь якомога більше деталей про їх стан та запропонуйте допомогу. Найкраще рішення – звернутись до фахівця. Він може допомогти зрозуміти суть проблеми і зорієнтувати, як діяти далі.

В Україні працюють локальні гарячі лінії допомоги, які допомагають людям справлятися з емоційними проблемами: