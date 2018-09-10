У МОЗ розповіли, які ситуації підштовхують до самогубства і куди звернутись за допомогою

Сьогодні, 10 вересня, відзначають Світовий день запобігання самогубствам. У світі щороку близько 800 тисяч людей закінчують життя самогубством, це стається кожні 40 секунд. Про це повідомляє прес-служба МОЗ з посиланням на дані ВООЗ.
«Значно більше людей намагаються скоїти самогубство, але, на щастя, їх вдається врятувати. Кожна з таких втрат – велика трагедія, яка зачіпає життя тисячі сімей та має суттєві негативні наслідки для суспільства», – йдеться у повідомленні.
ЯКІ ЧИННИКИ МОЖУТЬ СТАТИ ПРИЧИНОЮ САМОГУБСТВА
В сучасному світі самогубство є однією з найбільш актуальних психологічних і соціальних проблем. Науковці до цього часу не мають точної відповіді на запитання, що саме змушує людей вкорочувати життя та як цьому можна ефективно запобігати.
Безліч чинників, з якими стикається людина у повсякденному житті, в певний момент можуть штовхнути її на злочин проти самої себе. Багато самогубств відбуваються імпульсивно в моменти кризи, коли стає важко впоратись з життєвими негараздами, – фінансовими проблемами, завершенням стосунків чи важкими хворобами. В зоні ризику знаходяться також люди, які мають алкогольну чи наркозалежність.
Крім того, люди, які стали свідками конфліктів чи катастроф, пережили насильство або втрату близької людини – дуже пов’язані з деструктивною поведінкою. Показники самогубств також є високими серед уразливих груп, які зазнають дискримінації.
ЗАПОБІГТИ САМОГУБСТВУ: КУДИ ЗВЕРНУТИСЬ ЗА ДОПОМОГОЮ
Якщо ви помітили, що ваші близькі чи знайомі відчувають надмірну тривожність, депресію, зневірені чи відчувають за щось провину – неодмінно поговоріть з ними! Дізнайтесь якомога більше деталей про їх стан та запропонуйте допомогу. Найкраще рішення – звернутись до фахівця. Він може допомогти зрозуміти суть проблеми і зорієнтувати, як діяти далі.
В Україні працюють локальні гарячі лінії допомоги, які допомагають людям справлятися з емоційними проблемами:
- телефон Довіри благочинного фонду “Ставропігіон” у Львові – 1558
- телефон екстренної психологічної допомоги при Кризовому Центрі медико-психологічної допомоги: +38 0687703770, +38 0996321818, +38 0936093003
- “Лiнiя допомоги “- (067) 975 76 76, (066) 975 76 76, (093) 975 76 76
- “Ла Страда-Україна” 0 800 500 335 або 386 (з мобільного)
- Лінія психологічної допомоги для учасників АТО та членів їх сімей – 0 800 505 085
Юлія Шпак