ОСТАННІ НОВИНИ

У МОЗ розповіли, які ситуації підштовхують до самогубства і куди звернутись за допомогою

Юлія Шпак

|

Сьогодні, 10 вересня, відзначають Світовий день запобігання самогубствам. У світі щороку близько 800 тисяч людей закінчують життя самогубством, це стається кожні 40 секунд. Про це повідомляє прес-служба МОЗ з посиланням на дані ВООЗ.

 

«Значно більше людей намагаються скоїти самогубство, але, на щастя, їх вдається врятувати. Кожна з таких втрат – велика трагедія, яка зачіпає життя тисячі сімей та має суттєві негативні наслідки для суспільства»,  – йдеться у повідомленні.

ЯКІ ЧИННИКИ МОЖУТЬ СТАТИ ПРИЧИНОЮ САМОГУБСТВА

В сучасному світі самогубство є однією з найбільш актуальних психологічних і соціальних проблем. Науковці до цього часу не мають точної відповіді на запитання, що саме змушує людей вкорочувати життя та як цьому можна ефективно запобігати.

Безліч чинників, з якими стикається людина у повсякденному житті, в певний момент можуть штовхнути її на злочин проти самої себе. Багато самогубств відбуваються імпульсивно в моменти кризи, коли стає важко впоратись з життєвими негараздами, – фінансовими проблемами, завершенням стосунків чи важкими хворобами. В зоні ризику знаходяться також люди, які мають алкогольну чи наркозалежність.

Крім того, люди, які стали свідками конфліктів чи катастроф, пережили насильство або втрату близької людини – дуже пов’язані з деструктивною поведінкою. Показники самогубств також є високими серед уразливих груп, які зазнають дискримінації.

ЗАПОБІГТИ САМОГУБСТВУ: КУДИ ЗВЕРНУТИСЬ ЗА ДОПОМОГОЮ

Якщо ви помітили, що ваші близькі чи знайомі відчувають надмірну тривожність, депресію, зневірені чи відчувають за щось провину – неодмінно поговоріть з ними! Дізнайтесь якомога більше деталей про їх стан та запропонуйте допомогу. Найкраще рішення – звернутись до фахівця. Він може допомогти зрозуміти суть проблеми і зорієнтувати, як діяти далі.

В Україні працюють локальні гарячі лінії допомоги, які допомагають людям справлятися з емоційними проблемами:

  • телефон Довіри благочинного фонду “Ставропігіон” у Львові – 1558
  • телефон екстренної психологічної допомоги при Кризовому Центрі медико-психологічної допомоги:  +38 0687703770, +38 0996321818, +38 0936093003
  • “Лiнiя допомоги “- (067) 975 76 76, (066) 975 76 76,  (093) 975 76 76
  • “Ла Страда-Україна” 0 800 500 335 або 386 (з мобільного)
  • Лінія психологічної допомоги для учасників АТО та членів їх сімей – 0 800 505 085

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Ліки для невиліковних або все, що вам потрібно знати про хоспіс вдома
Соломія ГРИГОР'ЄВА
Ліки для невиліковних або все, що вам потрібно знати про хоспіс вдома

У лютому 2016 року у Шпиталі імені Митрополита Андрея Шептицького впровадили новий напрямок діяльності відділення паліат...

Місія відвідати усі країни світу
Вероніка РОЙ
Місія відвідати усі країни світу

Мабуть, кожен з нас неодноразово думав, як це круто постійно подорожувати, відкривати для себе нові країни та міста, діз...

ДТЕК не має боргів перед шахтарями Львівсько-Волинського басейну
Олесь ТЯГАЙ
ДТЕК не має боргів перед шахтарями Львівсько-Волинського басейну

ДТЕК не має боргів перед шахтарями Львівсько-Волинського басейну. Так у компанії прокоментували ситуацію з сьогоднішнім ...

Львівщина іncognito. Зоопарк просто неба із оленями & бароковий Палац архієпископів
Соломія ГОЛОВІНА
Львівщина іncognito. Зоопарк просто неба із оленями & бароковий Палац архієпископів

Якщо ви втомилися від метушливого міста і натовпів туристів, якщо вас більше не захоплюють величні замки «Золотої підков...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...