Міносвіти затвердило програми ЗНО-2020

Міністерство освіти України затвердило програми ЗНО-2020 з усіх предметі. Про це йдеться на сайті Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти, передає кореспондент Львівського порталу.

Наказом МОН України від 26.08.2018 № 696 “Про затвердження програм зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти” затверджнено програми ЗНО-2020.

Програми зовнішнього незалежного оцінювання з усіх десяти предметів 2020 року містить вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учасників, а також конкретизує, що повинен знати та вміти випускник навчального закладу в межах визначених тематичних розділів.

З деталями цих програм можна ознайомитись за посиланням.