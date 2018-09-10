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У Львівському перинатальному центрі народились вже 1000 немовлят

Олена Карп'юк

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Сьогодні вночі, 10 вересня, у Львівському обласному клінічному перинатальному центрі народилась тисячна дитина. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

 

Тисячною дитиною, яка народилась в оновленому перинатальному центрі, що на вул. Дж. Вашингтона, стала дівчинка, вагою 3450 грам та ростом 52 см.

Зазначимо, що в акушерському корпусіперинатального центру, окрім відділення патології для вагітних і пологових залів, є операційний блок, реанімаційні відділення для дітей і дорослих, відділення новонароджених, відділення патології новонароджених тощо.

Сам акушерський корпус перинатального центру відкрили у 22 червня. Перша дитина тут народилась 24 червня. А станом на середину липня у перинатальному народились 130 немовлят.

Нагадаємо, відкриття медустанови щоразу відтерміновували: двері закладу обіцяли відчинити для породіль з початку нового року, згодом перенесли на лютий, а потім – на березень.

20 квітня цього року за участі Президента України Петра Порошенка у Львові урочисто відкрили перинатальний центр.

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