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На Львівщині здадуть в оренду більше 170 га землі

Олена Карп'юк

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На аукціоні збираються продати право оренди 14 земельних ділянок, що розташовані у Буському районі. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

 

Всі 14 земельних ділянок розташовані за межами населеного пункту, їхня загальна площа становить 172,6 га. Цільове призначення кожної з них – для ведення товарного сільськогосподарського виробництва та для ведення фермерського господарства:

  • Переволочнянська сільська рада, площа земельної ділянки – 15,3 га. Стартовий розмір річної орендної плати – 6 995,31 грн
  • Переволочнянська сільська рада, площа земельної ділянки – 32,8 га. Стартовий розмір річної орендної плати – 17 093,54 грн
  • Побужанська сільська рада, площа земельної ділянки – 14,4 га. Стартовий розмір річної орендної плати – 20 411,48 грн
  • Боложинівська сільська рада, площа земельної ділянки – 7,5 га. Стартовий розмір річної орендної плати – 2 306,87 грн
  • Гумниська сільська рада, площа земельної ділянки – 30 га. Стартовий розмір річної орендної плати – 49 269,14 грн
  • Соколянська сільська рада, площа земельної ділянки – 8,9 га. Стартовий розмір річної орендної плати – 2 754,46 грн
  • Соколянська сільська рада, площа земельної ділянки – 4,4 га. Стартовий розмір річної орендної плати – 1 174,15 грн
  • Соколянська сільська рада, площа земельної ділянки – 19,7 га. Стартовий розмір річної орендної плати – 2 316,92 грн
  • Соколянська сільська рада, площа земельної ділянки – 19,4 га. Стартовий розмір річної орендної плати – 4 864,78 грн
  • Соколянська сільська рада, площа земельної ділянки – 2,9 га. Стартовий розмір річної орендної плати – 682,37 грн
  • Соколянська сільська рада, площа земельної ділянки – 8,4 га. Стартовий розмір річної орендної плати – 11 946,54 грн
  • Ожидівська сільська рада, площа земельної ділянки – 4,8 га. Стартовий розмір річної орендної плати – 3 269,54 грн
  • Топорівська сільська рада, площа земельної ділянки – 14 га.  Стартовий розмір річної орендної плати – 15 986,98 грн.
  • Олеська селищна рада, площа земельної ділянки – 0,8 га. Стартовий розмір річної орендної плати – 190,12 грн.

Земельний аукціон відбудеться 20 вересня об 11:00 год. за адресою: м. Львів, вул. Сахарова, 46.

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