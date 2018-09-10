На Львівщині здадуть в оренду більше 170 га землі

На аукціоні збираються продати право оренди 14 земельних ділянок, що розташовані у Буському районі. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Всі 14 земельних ділянок розташовані за межами населеного пункту, їхня загальна площа становить 172,6 га. Цільове призначення кожної з них – для ведення товарного сільськогосподарського виробництва та для ведення фермерського господарства:

Переволочнянська сільська рада, площа земельної ділянки – 15,3 га. Стартовий розмір річної орендної плати – 6 995,31 грн

Переволочнянська сільська рада, площа земельної ділянки – 32,8 га. Стартовий розмір річної орендної плати – 17 093,54 грн

Побужанська сільська рада, площа земельної ділянки – 14,4 га. Стартовий розмір річної орендної плати – 20 411,48 грн

Боложинівська сільська рада, площа земельної ділянки – 7,5 га. Стартовий розмір річної орендної плати – 2 306,87 грн

Гумниська сільська рада, площа земельної ділянки – 30 га. Стартовий розмір річної орендної плати – 49 269,14 грн

Соколянська сільська рада, площа земельної ділянки – 8,9 га. Стартовий розмір річної орендної плати – 2 754,46 грн

Соколянська сільська рада, площа земельної ділянки – 4,4 га. Стартовий розмір річної орендної плати – 1 174,15 грн

Соколянська сільська рада, площа земельної ділянки – 19,7 га. Стартовий розмір річної орендної плати – 2 316,92 грн

Соколянська сільська рада, площа земельної ділянки – 19,4 га. Стартовий розмір річної орендної плати – 4 864,78 грн

Соколянська сільська рада, площа земельної ділянки – 2,9 га. Стартовий розмір річної орендної плати – 682,37 грн

Соколянська сільська рада, площа земельної ділянки – 8,4 га. Стартовий розмір річної орендної плати – 11 946,54 грн

Ожидівська сільська рада, площа земельної ділянки – 4,8 га. Стартовий розмір річної орендної плати – 3 269,54 грн

Топорівська сільська рада, площа земельної ділянки – 14 га. Стартовий розмір річної орендної плати – 15 986,98 грн.

Олеська селищна рада, площа земельної ділянки – 0,8 га. Стартовий розмір річної орендної плати – 190,12 грн.

Земельний аукціон відбудеться 20 вересня об 11:00 год. за адресою: м. Львів, вул. Сахарова, 46.