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Львів’янам та гостям міста нагадують про переваги офіційної туристичної картки Lviv City Card

Олександр Косик

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17 вересня ЛКП «Центр розвитку туризму м. Львова» в партнерстві з ЛКП «Львівелектротранс» запускає проект Lviv City Card, що надаватиме туристу на термін дії картки (24/48/72 години) безлімітний проїзд в електротранспорті міста, можливість відвідати більше 10 музеїв безкоштовно, піднятись на Вежу Ратуші, безкоштовну пішохідну та автобусну екскурсію та знижки в ряді галерей, ресторанів та крамниць міста. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міськради.

 

Метою запуску картки є стимулювати гостей Львова відвідувати музеї та галереї міста, і загалом розвиток культурного туризму.

Придбати картку можна буде онлайн, в Центрах туристичної інформації, готелях, хостелах та в більшості закладів учасників картки.

Вартість картки: 24 год — 250 грн, 48 год — 350 грн, 72 год — 450 грн.

Послуги, які надаватиме картка Lviv City Card

Безкоштовно:

—  Проїзд в електротранспорті (трамваї та тролейбуси)

—  Вхід в музеї:

  • Національний музей у Львові імені Андрея Шептицького
  • Історичний комплекс НМЛ ім. Шептицького
  • Музей Олекси Новаківського
  • Відділ давньої історії Історичного музею
  • Музей зброї Арсенал (Історичний музей)
  • Палаццо Бандінеллі (Історичний музей)
  • Природознавчий музей
  • Територія Терору
  • Личаківський цвинтар
  • Музей народної архітектури та побуду
  • Музей Соломії Крушельницької
  • Львіварня
  • Таємна аптека

—  Вхід на вежу Ратуші

—  Пішохідна екскурсія містом

—  Автобусний оглядовий тур

Знижки:

В галереях

—  «Зелена Канапа» – 5%

—  «Iconart» — 10%

—  Етно галерея Роксолани Шимчук — 5%

—  Етно майстерня «Коза Дереза» — 10%

—  Етно магазин «Гудз» — 5%

В ресторанах та кав’ярнях

—  Вірменка -10%

—  Чесне М’ясо -10%

—  Когут -10%

—  TheГриль -15%

—  TheMexican -15%

—  T.G. Amigos -15%

—  Паб Корк -15%

—  Карпатська -15%

—  Ойші Суші -15% знижки

—  Малинівка -10%

—  Наливки зі Львова -10%

—  Наливкарня — 10%

—  Брателло (в подарунок лімончелло)

—  Ресторан Шекспір — 20% знижки

А також знижки в:

—  Майстерня пряників «Юрашки» (20% знижка на пряники, 15% на майстер класи)

—  Відпочинковий комплекс «Park. Art of rest» — 5%

—  Готель «Модерн» — 15%

—  Дитяча Планета (30% у будні, 25% у вихідні)

—  Планета Кіно (20% знижка на англомовні сеанси)

—  Прокат велосипедів Veliki.ua

—  Магазин взуття «Леомода» – 20%

При бажанні долучитись до проекту просимо звертатись до Центру розвитку туризму за телефоном +38 093 707 3 707

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