Львів’янам та гостям міста нагадують про переваги офіційної туристичної картки Lviv City Card

17 вересня ЛКП «Центр розвитку туризму м. Львова» в партнерстві з ЛКП «Львівелектротранс» запускає проект Lviv City Card, що надаватиме туристу на термін дії картки (24/48/72 години) безлімітний проїзд в електротранспорті міста, можливість відвідати більше 10 музеїв безкоштовно, піднятись на Вежу Ратуші, безкоштовну пішохідну та автобусну екскурсію та знижки в ряді галерей, ресторанів та крамниць міста. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міськради.
Метою запуску картки є стимулювати гостей Львова відвідувати музеї та галереї міста, і загалом розвиток культурного туризму.
Придбати картку можна буде онлайн, в Центрах туристичної інформації, готелях, хостелах та в більшості закладів учасників картки.
Вартість картки: 24 год — 250 грн, 48 год — 350 грн, 72 год — 450 грн.
Послуги, які надаватиме картка Lviv City Card
Безкоштовно:
— Проїзд в електротранспорті (трамваї та тролейбуси)
— Вхід в музеї:
- Національний музей у Львові імені Андрея Шептицького
- Історичний комплекс НМЛ ім. Шептицького
- Музей Олекси Новаківського
- Відділ давньої історії Історичного музею
- Музей зброї Арсенал (Історичний музей)
- Палаццо Бандінеллі (Історичний музей)
- Природознавчий музей
- Територія Терору
- Личаківський цвинтар
- Музей народної архітектури та побуду
- Музей Соломії Крушельницької
- Львіварня
- Таємна аптека
— Вхід на вежу Ратуші
— Пішохідна екскурсія містом
— Автобусний оглядовий тур
Знижки:
В галереях
— «Зелена Канапа» – 5%
— «Iconart» — 10%
— Етно галерея Роксолани Шимчук — 5%
— Етно майстерня «Коза Дереза» — 10%
— Етно магазин «Гудз» — 5%
В ресторанах та кав’ярнях
— Вірменка -10%
— Чесне М’ясо -10%
— Когут -10%
— TheГриль -15%
— TheMexican -15%
— T.G. Amigos -15%
— Паб Корк -15%
— Карпатська -15%
— Ойші Суші -15% знижки
— Малинівка -10%
— Наливки зі Львова -10%
— Наливкарня — 10%
— Брателло (в подарунок лімончелло)
— Ресторан Шекспір — 20% знижки
А також знижки в:
— Майстерня пряників «Юрашки» (20% знижка на пряники, 15% на майстер класи)
— Відпочинковий комплекс «Park. Art of rest» — 5%
— Готель «Модерн» — 15%
— Дитяча Планета (30% у будні, 25% у вихідні)
— Планета Кіно (20% знижка на англомовні сеанси)
— Прокат велосипедів Veliki.ua
— Магазин взуття «Леомода» – 20%
При бажанні долучитись до проекту просимо звертатись до Центру розвитку туризму за телефоном +38 093 707 3 707
Олександр Косик