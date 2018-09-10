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Двоє львів'ян намагалися викрасти каналізаційний люк

Олена Карп'юк

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Цими вихідними на вул. Володимира Великого патрульні спіймали двох чоловіків, які хотіли викрасти каналізаційний люк. Про це Львівському порталу повідомили у патрульній поліції Львівщини.

 

Про крадіжку каналізаційного люка патрульних повідомив львів’янин, який побачив, як двоє невідомих несли його на вул. Яневій. Згодом інспектори виявили згаданих осіб на вул. Володимира Великого.

«Чоловіки несли щось важке, обгорнене у покривало. Коли вони побачили службовий автомобіль поліції, то тут же викинули люк на землю. Їх зупинили та встановили в базі даних. В ході розмови особи визнали, що хотіли здати люк на металобрухт. На місце викликали слідчих», – йдеться у повідомленні патрульних.

Як повідомляв Львівський портал, нещодавно міська рада Львова заборонила функціонування незаконних пунктів прийому брухту чорних та кольорових металів.

Станом на середину липня у Львові встигли накрасти решіток дощоприймачів майже на півмільйона гривень.

Фото: патрульна поліція

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