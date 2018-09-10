До Львова вперше привезуть мощі святого Антонія Падуанського. Розклад богослужінь

Вже цієї п’ятниці, 14 вересня, у собор святого Юра із Італії привезуть мощі святого Антонія Падуанського. В Україну вони прибудуть вперше, тому всі віряни матимуть нагоду до 24 вересня взяти участь у почитанні мощей. Про це сьогодні, 10 вересня, під час брифінгу повідомив адміністратор Архикатедрального собору св. Юра о. Роман Кравчик, передає кореспондент Львівського порталу.

У п’ятницю, 14 вересня, о 18:00 год. в архікатедральному соборі святого Юра розпочнеться Божественна Літургія, опісля якої буде відкритий доступ до почитання мощей.

«Ця подія є унікальною не лише для собору та Львова, а й для всієї України, адже вперше мощі святого Антонія приїжджають в Україну. Протягом дня багато людей звертаються з різними потребами, тому я шукав розв’язки. Матеріально ми не можемо допомогти, а духовно – можемо, тому й робимо це. Тож із благословення Митрополита Львівського ми робили старання для того, щоб мощі святого Антонія з міста Падуї перебували у соборі святого Юра», – розповів о. Роман Кравчик.

За його словами, перемовини з італійськими ченцями-францисканцями щодо перевезення мощей до Львова тривали близько року.

«До нас прибудуть дві частинки мощей: кістка святого Антонія, яка запакована у саркофаг, а також частинка самого тіла, яка буде у бюсті. Історично досліджено, що святий Антоній ніколи не був похований у землі, як ведеться. Його тіло завжди спочивало у саркофазі. І коли через певний час його відкрили, то побачили, що тіло збереглося», – пояснив Андрій Панас суддя Львівської Архієпархії.

Для вірян собор святого Юра буде відчинений із 07:00 до 22:00 год. А мощі святого Антонія будуть доступні із 14 по 24 вересня, окрім вівторка, 18 вересня – тоді нетлінні рештки святого перебуватимуть у храмі святого Антонія (вул. Личаківська, 49).

«Впродовж усього часу перебування мощей у Львові є чудова нагода запізнатися з отцями францисканами Східного обряду. І 19-21 вересня будуть проводитись потужні реколекційні науки. Це є той час, коли триває підготовка до Різдва Пресвятої Богородиці – першого празника у літургійному році церкви. Буде також можливість приступити до сповіді, до літургії. Також щовечора під час перебування мощей буде проводитись помазання хворих і всіх, хто цього потребує», – додав капелан Львівської міської ради о. Павло Дроздяк.

Святий Антоній за життя прославився як проповідник, він збирав на проповіді тисячі вірян. Упродовж століть до святого Антонія за поміччю звертаються бідні, подорожуючі, конфліктні подружні пари і люди, які прагнуть віднайти загублені речі.