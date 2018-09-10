ОСТАННІ НОВИНИ

Благодійники передали шкільне обладнання для незрячих діток Львова

Олександр Косик

|

Сьогодні, 10 вересня, о 15.30 відбудеться чергова акція підтримки школи для незрячих дітей у Львові, що на вул. Франка, 119, міжнародною організацією «Ротарі Інтернешенал». Цього разу ротарійці привезли капсульний папір та настільну гру «Монополія», розроблену з брайлівськими позначеннями англійською мовою — цікавий спосіб вдосконалення англійської для людей з вадами зору. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі мерії міста.

 

Загальна вартість придбаного обладнання становить біля 100 тис. грн.

«Ротарі Клуб Львів Інтернешнл разом із клубами інших країн систематично допомагає школі незрячих дітей у Львові. У травні 2018 р. клуб передав учням школи спеціальний принтер тактильної графіки Piaf, який дозволяє відчувати рельєфи малюнків, діаграм, карт, схем, графіків та тексту на спеціальному капсульному папері. Окрім принтера та спеціального паперу, були передані композитні складні тростини та маркери.

І ось цього разу ротарійці привезли капсульний папір та настільну гру «Монополія», розроблену з брайлівськими позначеннями англійською мовою — цікавий спосіб вдосконалення англійської для людей з вадами зору. Загальна вартість придбаного обладнання становить біля 100 тис. грн», — розповідають в Ротарі Клубі Львів Інтернешнл.

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Ліки для невиліковних або все, що вам потрібно знати про хоспіс вдома
Соломія ГРИГОР'ЄВА
Ліки для невиліковних або все, що вам потрібно знати про хоспіс вдома

У лютому 2016 року у Шпиталі імені Митрополита Андрея Шептицького впровадили новий напрямок діяльності відділення паліат...

Місія відвідати усі країни світу
Вероніка РОЙ
Місія відвідати усі країни світу

Мабуть, кожен з нас неодноразово думав, як це круто постійно подорожувати, відкривати для себе нові країни та міста, діз...

ДТЕК не має боргів перед шахтарями Львівсько-Волинського басейну
Олесь ТЯГАЙ
ДТЕК не має боргів перед шахтарями Львівсько-Волинського басейну

ДТЕК не має боргів перед шахтарями Львівсько-Волинського басейну. Так у компанії прокоментували ситуацію з сьогоднішнім ...

Львівщина іncognito. Зоопарк просто неба із оленями & бароковий Палац архієпископів
Соломія ГОЛОВІНА
Львівщина іncognito. Зоопарк просто неба із оленями & бароковий Палац архієпископів

Якщо ви втомилися від метушливого міста і натовпів туристів, якщо вас більше не захоплюють величні замки «Золотої підков...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...