Благодійники передали шкільне обладнання для незрячих діток Львова

Сьогодні, 10 вересня, о 15.30 відбудеться чергова акція підтримки школи для незрячих дітей у Львові, що на вул. Франка, 119, міжнародною організацією «Ротарі Інтернешенал». Цього разу ротарійці привезли капсульний папір та настільну гру «Монополія», розроблену з брайлівськими позначеннями англійською мовою — цікавий спосіб вдосконалення англійської для людей з вадами зору. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі мерії міста.

Загальна вартість придбаного обладнання становить біля 100 тис. грн.

«Ротарі Клуб Львів Інтернешнл разом із клубами інших країн систематично допомагає школі незрячих дітей у Львові. У травні 2018 р. клуб передав учням школи спеціальний принтер тактильної графіки Piaf, який дозволяє відчувати рельєфи малюнків, діаграм, карт, схем, графіків та тексту на спеціальному капсульному папері. Окрім принтера та спеціального паперу, були передані композитні складні тростини та маркери.

І ось цього разу ротарійці привезли капсульний папір та настільну гру «Монополія», розроблену з брайлівськими позначеннями англійською мовою — цікавий спосіб вдосконалення англійської для людей з вадами зору. Загальна вартість придбаного обладнання становить біля 100 тис. грн», — розповідають в Ротарі Клубі Львів Інтернешнл.