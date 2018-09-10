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Активісти просять Синютку розібратися у ситуації з керівником Львівської митниці

Вероніка Рой

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Громадські активісти звернулися до голови Львівської обласної державної адміністрації Олега Синютки з проханням якнайшвидше розібратися у ситуації з керівником Львівської митниці Левком Прокіпчуком, який нещодавно написав заяву на звільнення. Вони заявили, що колишній керівник  знає імена людей, які очолюють корупцію і хабарництво на митниці. Про це сьогодні, 10 вересня, під час апаратної наради у Львівській ОДА розповів громадський активіст Руслан Муцин, передає кореспондент Львівського порталу.

 

«Ми хочемо наголосити на тому, що керівник Львівської митниці Левко Прокіпчук написав заяву на звільнення зі займаної посади, а також він назвав імена людей, які на Львівщині очолюють корупцію і хабарництво на митниці. І він про це все знав, і за час свого перебування на даній посаді ніяких заходів не вжив. Ми звертаємось до голови Львівської ОДА для нагального реагування стосовно керівника Львівської митниці для подальшого звернення у прокуратуру, в СБУ та у інші відповідні інстанції», – зазначив він.

У свою чергу голова Львівської ОДА Олег Синютка прокоментував цю ситуацію так:

«Я думаю, що абсолютно правильно було б, якби ви своє подання скерували в правоохоронні органи для порушення кримінальної справи. Я прошу, щоб в рамках цієї справи була порушена кримінальна справа та проведені слідчі дії. Якщо керівник митниці оголошує про те, що він знає людей, які займаються контрабандою, то тут є два варіанти: або ці люди справді займаються контрабандою і їх треба притягнути до відповідальності, або керівник митниці подає неправдиву інформацію. І тоді це повинно бути скеровано проти нього. Але зробити вигляд, що нічого не сталося, – не можна».

Нагадаємо, раніше Львівський портал повідомляв, що громадські активісти вимагають призначити постійного керівника Львівської митниці та навести порядок із контрабандою.

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