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Вчора на Донбасі в ДТП загинуло двоє українських військових

Юлія Шпак

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Минулої доби на Донбасі під час одного з ворожих обстрілів один український військовослужбовець отримав поранення. На даний час йому надається уся необхідна допомога у військовому мобільному госпіталі. Також вчора внаслідок дорожньо-транспортної пригоди, яка сталася близько 18:00, загинули двоє військовослужбовців Об’єднаних сил. Про це Львівському порталу повідомили в інформаційно-аналітичному центрі Нацбезпеки України.

 

Луганський напрямок

Російсько-окупаційні війська порушили режим перемир’я 14 разів.

Найбільше обстрілів – п’ять – протягом доби зафіксовано в районі Кримського. Тут противник вів прицільний вогонь переважно із застосуванням гранатометів різних типів, кулеметів та стрілецької зброї. Водночас, близько 18:00 ворог протягом півгодини обстрілював позиції підрозділів Об’єднаних сил з озброєння БМП.

Ще два факти застосування російсько-окупаційними військами бойових машин піхоти були зафіксовані ввечері поблизу Луганського та Світлодарська.

Наші позиції біля цих населених пунктів, а також неподалік Золотого, Майорська та Південного потрапляли під обстріли з піхотного озброєння, переважно у світлий час доби.

Донецький напрямок

Вчора зафіксовано 11 випадків відкриття ворогом вогню.

Зі стрілецької зброї, гранатометів та кулеметів великого калібру противник тричі обстрілював наші позиції поблизу Гнутового та Лебединського, по одному разу під прицільним вогнем опинялися захисники Красногорівки, Водяного, Павлополя, Верхньоторецького та Мар’їнки.

З метою придушення активності противника, за добу військовослужбовці Об’єднаних сил 11 разів відкривали вогонь у відповідь.

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