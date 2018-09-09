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У центрі Львова вшанували пам'ять примусово виселених українців

Юлія Шпак

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Сьогодні, 9 вересня, на площі біля пам’ятника Тарасові Шевченку вшанували пам’ять примусово виселених українців із території Закерзоння. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

 

Об’єднаний хор суспільно-культурних товариств «Надсяння», «Холмщина» та Львівської обласної організації Всеукраїнського товариства «Лемківщина» виконали Державний Гімн України, а представники духівництва провели чин молитви.

«Сьогодні – річниця підписання Угоди між Українською РСР та, так званим, Польським Комітетом Національного Визволення. Ця угода стала підставою для початку масових депортацій українців у 1944–1951 рр. з українських етнічних земель у складі Польської Народної Республіки – Лемківщини, Західної Бойківщини, Надсяння, Холмщини, Підляшшя, а також з територій колишніх Дрогобицької та Львівської областей», – розповів Голова Об’єднання товариств депортованих українців «Закерзоння» Володимир Середа.

Зазначимо, цього тижня у Центрі Митрополита Андрея Шептицького Українського Католицького Університету відбулась  Міжнародна науково-практична конференція «Суспільно-історична та політико-правова оцінка тотального виселення українців з етнічних земель Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Підляшшя, Любачівщини, Західної Бойківщини у 1944-1951рр.».

Фото: ЛОДА

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