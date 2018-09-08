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Зірки Голлівуду закликали Кремль звільнити голодуючого 118 днів Сенцова

Юлія Шпак

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Голлівудські зірки та журі 75-го Венеціанського кінофествалю закликали Росію не допустити смерті українського режисера Олега Сенцова і звільнити його. Про це повідомляє France24, передає Укрінформ.

 

«Актриса Наомі Уоттс, актор та режисер Крістоф Вальц, разом з Гільєрмо дель Торо в п’ятницю попросили Кремль звільнити кінорежисера, який відмовляється від їжі у в’язниці на півночі Сибіру вже протягом 118 днів», – йдеться у повідомленні.

Журі основного конкурсу 75-го Венеціанського кінофестивалю на чолі з Гільєрмо Дель Торо висловило занепокоєння фізичним станом Сенцова.

За його словами, Сенцов був «ув’язнений та піддавався тортурам … після судового розгляду, який явно не поважав право на захист».

Нагадаємо, Білий Дім закликали зайняти чітку позицію і використати всі доступні засоби для негайного звільнення Олега Сенцова та інших українських політв’язнів у Росії.

Згодом повідомлялося, що петиція до адміністрації президента США щодо звільнення Олега Сенцова та інших українських політв’язнів в РФ набрала необхідну кількість голосів. Під зверненням підписалося понад 100 тисяч осіб.

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