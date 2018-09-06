Петиція про Сенцова і політв’язнів на сайті Білого дому набрала необхідні голоси

Петиція до адміністрації президента США щодо звільнення Олега Сенцова та інших українських політв’язнів в РФ набрала необхідну кількість голосів. Під зверненням підписалося понад 100 тисяч осіб.

«Кримський режисер Олег Сенцов був засуджений до 20 років російської в’язниці за фальшивими звинуваченнями в тероризмі, оскільки він виступав проти російської анексії Криму. Майже три місяці тому він почав голодування, вимагаючи звільнення не для себе, а для всіх 64 українських політв’язнів в Росії. Неминуча смерть Олега швидко наближається, якщо не відбудеться жодних дій, оскільки його стан – критичний», – йдеться у документі.

Автори петиції нагадують, що Європейський Парламент вже звернувся до президента Росії Володимира Путіна з проханням негайно звільнити Олега Сенцова та інших.

«Тепер – слово Америці. Ми наполегливо закликаємо нашу владу зайняти чітку позицію з цього питання і використати всі доступні засоби для негайного звільнення Олега Сенцова та інших українських політв’язнів у Росії», – наголошується у петиції на сайті Білого Дому.

Тепер петицію мають розглянути в Білому домі.

Варто зауважити, що голосування активно відбувалося в останні дні, і від учорашнього вечора доступ до сайту із петиціями для більшості українців виявився забороненим.