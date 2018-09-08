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У Львові проведуть благодійний День краси, де збиратимуть кошти на слуховий імплант для 3-річної дівчинки

Юлія Шпак

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У неділю, 9 вересня, львів’янок запрошують на благодійний День краси. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

 

Мета благодійного заходу — збір коштів для закупівлі кохлеарного імпланта для Вацлавсьої Анни 2015-го р.н.

Під час події професійні візажисти та перукарі за символічний благодійний внесок допоможуть вам вдосконалити свій імідж або ж змінити свій звичний стиль.

Усі кошти, зібрані під час заходу, будуть перераховані на лікування дівчинки, у якої виявили двосторонню сенсоневральну глухоту IV-го ступеню.

Анні терміново необхідна операція, яку погодились провести у Волинській обласній лікарні у жовтні.

Захід триватиме з 13.00 год. до 19.00 год. у ТРЦ «Форум Львів» (вул. Під Дубом, 7Б), 3-ій поверх.

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