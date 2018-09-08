Ліга націй: як збірна України провела перше тренування у Львові перед матчем проти Словаччини

Збірна України з футболу у Львові розпочала підготовку другого матчу Ліги націй проти Словаччини. Про це пише Футбол 24.

Вчора, 7 вересня, національна команда прибула до Львова після дебютного поєдинку у Лізі націй проти Чехії (1:2). Тренерський штаб вирішив не дозволити гравцям розслаблятись після перемоги і відразу розпочав цикл підготовки до матчу проти Словаччини.

11 гравців, що вийшли у стартовому складі у Чехії, виконували відновлювальні вправи.

Решта футболістів провели повноцінне тренування на полі львівського стадіону Україна. Під керівництвом тренерського штабу на чолі з Андрієм Шевченком збірники виконали тактичні вправи та провели ігрові серії. Наприкінці тренування розпочався характерний для Львова дощ, проте це не завадило продовжити заняття.

Нагадаємо, 6 вересня, збірна України провела свій перший матч у Лізі Націй. Суперником нашої команди виступила збірна Чехії. Поєдинок завершився з рахунком 2:1 на користь української збірної. Однак після матчу у Чехії між фанатами і місцевою поліцією сталися зіткнення, в результаті яких було затримано вісім українців.

Завтра, 9 вересня о 16.00 на стадіоні «Арена Львів» відбудеться футбольний матч Ліги націй між збірними України і Словаччини. До слова, матч на «Арені львів» пройде при порожніх трибунах згідно рішення УЄФА.

Фото: ФФУ