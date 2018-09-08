ОСТАННІ НОВИНИ

Ліга націй: як збірна України провела перше тренування у Львові перед матчем проти Словаччини

Юлія Шпак

|

Збірна України з футболу у Львові розпочала підготовку другого матчу Ліги націй проти Словаччини. Про це пише Футбол 24.

 

Вчора, 7 вересня, національна команда прибула до Львова після дебютного поєдинку у Лізі націй проти Чехії (1:2). Тренерський штаб вирішив не дозволити гравцям розслаблятись після перемоги і відразу розпочав цикл підготовки до матчу проти Словаччини.

11 гравців, що вийшли у стартовому складі у Чехії, виконували відновлювальні вправи.

Решта футболістів провели повноцінне тренування на полі львівського стадіону Україна. Під керівництвом тренерського штабу на чолі з Андрієм Шевченком збірники виконали тактичні вправи та провели ігрові серії. Наприкінці тренування розпочався характерний для Львова дощ, проте це не завадило продовжити заняття.

Нагадаємо, 6 вересня, збірна України провела свій перший матч у Лізі Націй. Суперником нашої команди виступила збірна Чехії. Поєдинок завершився з рахунком 2:1 на користь української збірної. Однак після матчу у Чехії між фанатами і місцевою поліцією сталися зіткнення, в результаті яких було затримано вісім українців.

Завтра, 9 вересня о 16.00 на стадіоні «Арена Львів» відбудеться футбольний матч Ліги націй між збірними України і Словаччини. До слова, матч на «Арені львів» пройде при порожніх трибунах згідно рішення УЄФА.

Фото: ФФУ

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Ліки для невиліковних або все, що вам потрібно знати про хоспіс вдома
Соломія ГРИГОР'ЄВА
Ліки для невиліковних або все, що вам потрібно знати про хоспіс вдома

У лютому 2016 року у Шпиталі імені Митрополита Андрея Шептицького впровадили новий напрямок діяльності відділення паліат...

Місія відвідати усі країни світу
Вероніка РОЙ
Місія відвідати усі країни світу

Мабуть, кожен з нас неодноразово думав, як це круто постійно подорожувати, відкривати для себе нові країни та міста, діз...

ДТЕК не має боргів перед шахтарями Львівсько-Волинського басейну
Олесь ТЯГАЙ
ДТЕК не має боргів перед шахтарями Львівсько-Волинського басейну

ДТЕК не має боргів перед шахтарями Львівсько-Волинського басейну. Так у компанії прокоментували ситуацію з сьогоднішнім ...

Львівщина іncognito. Зоопарк просто неба із оленями & бароковий Палац архієпископів
Соломія ГОЛОВІНА
Львівщина іncognito. Зоопарк просто неба із оленями & бароковий Палац архієпископів

Якщо ви втомилися від метушливого міста і натовпів туристів, якщо вас більше не захоплюють величні замки «Золотої підков...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...