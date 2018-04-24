Ліга націй: збірна України зіграє зі Словаччиною у Львові без глядачів

Стали відомі дати та місця проведення домашніх матчів збірної України в Лізі націй. У вівторок, 24 квітня, відповідне рішення ухвалив на своєму засіданні Виконком Федерації футболу України. Про це повідомляє Футбол 24.

Варто нагадати, що зустріч проти Словаччини 9 вересня на Арені Львів пройде при порожніх трибунах через рішення дисциплінарного комітету УЄФА, яке було прийнято в листопаді 2015 року.

Також члени Виконкому ФФУ обрали харківський ОСК Металіст місцем проведення наступного домашнього матчу Ліги націй, зі збірною Чехії, який відбудеться 16 жовтня.

Фото: Футбол 24