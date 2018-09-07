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Ліга націй: збірна України прибула до Львова на матч проти Словаччини

Юлія Шпак

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Національна збірна України прибула  до Львова, де вже у неділю, 9 вересня, у матчі 2 туру Ліги націй зіграє на «Арені Львів» проти команди Словаччини. Про це пише Футбол 24.

 

Збірна України успішно дісталась Львова. Літак із командою на борту приземлився в місцевому аеропорту.

Ввечері наставник команди Андрій Шевченко планує провести тренування, оскільки у тренера було мало часу перед першим поєдинком, щоб провести достатню кількість занять з підопічними. Гравці будуть розділені на дві групи.

До слова, матч на «Арені львів» пройде при порожніх трибунах згідно рішення УЄФА.

Нагадаємо, вчора, 6 вересня, збірна України провела свій перший матч у Лізі Націй. Суперником нашої команди виступила збірна Чехії. Поєдинок завершився з рахунком 2:1 на користь української збірної. Однак після матчу у Чехії між фанатами і місцевою поліцією сталися зіткнення, в результаті яких було затримано вісім українців.

Фото: Футбол 24

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