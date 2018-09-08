День фізичної культури і спорту: в Академії сухопутних військ влаштували спортивне свято

Сьогодні, 8 вересня, в Національній академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного відбулось спортивне свято, присвячене Дню фізичної культури і спорту України. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Академії сухопутних військ.

Відкриваючи захід, начальник Національної академії сухопутних військ генерал-лейтенант Павло Ткачук звернув увагу присутніх на те, що фізичне виховання та спорт формує не лише фізичну готовність військовослужбовців до навчально-бойової діяльності, а й виховують його морально-духовні цінності як особистості.

«Фізична загартованість кожного військовослужбовця, особливо в умовах війни, є пріоритетним напрямом діяльності нашої Академії», – зауважив генерал-лейтенант Павло Ткачук.

Згодом, після підняття Державного прапора та проходження урочистим маршем, учасники спортивного свята розійшлися по місцях проведення змагань.

Впродовж кількох годин курсанти навчального закладу мали змогу позмагатися з перетягування канатом, жимі штанги лежачи, подоланні смуги перешкод, декількох естафетах та спортивних іграх тощо. Організатори свята потурбувалися, щоб переважна більшість змагань мала військово-прикладний характер, адже майбутні офіцери виконували їх зі зброєю та у спорядженні.

А між змаганнями з різних видів спорту та естафетами для глядачів було організовано різноманітні показові виступи, в яких взяли участь як представники Академії, так і запрошені гості.

За результатами змагань призові місця цього дня розподілилися наступним чином: найсильнішими у жимі штанги лежачи стали курсанти Інституту морально-психологічного забезпечення. Найвправнішими у подоланні смуги перешкод виявилися курсанти Військового коледжу сержантського складу. Кращими в змаганнях з армрестлінгу стали вихованці Інституту морально-психологічного забезпечення. У перетягуванні канатом перемогу здобула команда факультету ракетних військ та артилерії, а серед дівчат — Інституту морально-психологічного забезпечення. Кращим у воєнізованій естафеті виявився факультет бойового застосування військ. А у кросфіті не було рівних Військовому коледжу сержантського складу.

У загальному заліку перше місце виборола команда Військового коледжу сержантського складу, другими стали представники факультету ракетних військ та артилерії, почесне третє місце — за вихованцями Інституту морально-психологічного забезпечення.

Усіх переможців та призерів було нагороджено кубками та грамотами.

Нагадаємо, сьогодні до Дня фізичної культури і спорту на площі біля пам’ятника Івану Франку провели спортивно-освітнє свято «Олімпійський урок».

Фото: Академія сухопутних військ