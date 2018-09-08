Майстер-класи та поради від професіоналів: як у Львові пройшов «Олімпійський урок»

Сьогодні, 8 вересня, до Дня фізичної культури і спорту на площі біля пам’ятника Івану Франку провели спортивно-освітнє свято «Олімпійський урок». Про це повідомляє кореспондент Львівського порталу.

Для маленьких львів’ян професійні спортсмени провели майстер-класи, а також дітлахи мали можливість спробувати себе у різних видах спорту та познайомитися із зірковими гостями.

У заході взяли участь майже 400 осіб – представників 37 федерацій з видів спорту, в тому числі відомі спортсмени, чемпіони та призери Олімпійських ігор, чемпіонатів світу та Європи, заслужені тренери України, фахівці галузі фізичної культури та спорту.

Довідково:

З 1994 року, щороку у другу суботу вересня в Україні відзначають День фізичної культури та спорту в Україні (Указ Президента України від 29 червня 1994 року № 340/9).

Традиційно з обласного свята до Дня фізичної культури та спорту розпочинаються, і тривають до кінця вересня, спортивно-масові заходи в усіх районах, містах, сільських та селищних радах області в межах Всеукраїнської акції «Олімпійський тиждень».