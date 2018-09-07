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У Львові під варту взяли крадіїв інструментів

Олександр Косик

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Крадію електроінструментів зі Львова повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі прокуратури Львівської області.

 

За процесуального керівництва Червоноградської місцевої прокуратури 04.09.2018 територіальним відділенням поліції повідомлено про підозру 29-річному львів’янину у вчиненні ним кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 185 КК України (таємне викрадення чужого майна, поєднаного з проникненням у приміщення).

Досудовим розслідуванням встановлено, що чоловік зламав метало-пластикове вікно гаражу одного із домогосподарств у Дублянах та проник у середину. Звідти лиходій викрав електроінструменти, загальна вартість яких становить понад 13 тис грн. Проте, довести злочинний намір до завершення зловмиснику завадили потерпілі, які викрили його «на гарячому» та викликали правоохоронців.

Правопорушника затримано в порядку п.2 ч.1 ст.208 КПК України та поміщено в ізолятор тимчасового тримання.Крім цього, 05.09.2018, йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування триває.

Довідково: згідно санкції Кримінального кодексу України чоловіку загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до шести років.

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