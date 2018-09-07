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У «Краківці» прикордонники затримали жінку, яка незаконно намагалась вивезли дітей за кордон

Юлія Шпак

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В пункті пропуску «Краківець» прикордонники не пропустили за  кордон двох дітей через незаконно видані документи. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Мостиського прикордонного загону.

 

Зазначається, що в ході паспортного контролю 27-річної жительки Чернівецької області, яка разом з своїми дітьми слідувала до Польщі, правоохоронці з’ясували що заява від батька дітей була видана незаконно. На момент видачі доручення батько вже перебував за кордоном і фізично не міг підписати документ. Відповідно прикордонники були змушені відмовити подорожнім у пропуску, крім того проінформувати поліцію про виявлення ознак кримінального правопорушення через використання підроблених документів.

Не зважаючи на постійні інформування подорожніх, роз’яснення та відповідні повідомлення у ЗМІ, через умисел подорожніх або неналежно оформлені документи впродовж цього року співробітники Мостиського прикордонного загону не пропустили через кордон 487 дітей.

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