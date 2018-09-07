На Липинського зведуть офісний центр

На вул. Липинського, 36 з’явиться офісний центр. Для цього над існуючою будівлею ТзОВ «Будівельно-інвестиційна компанія «Рубікон Груп» надбудує нові приміщення. Відповідні містобудівні умови та обмеження видали сьогодні, 7 вересня, під час засідання виконавчого комітету Львівської міської ради. Про це повідомляє кореспондент Львівського порталу.

Як йдеться у проекті рішення, ТзОВ «Будівельно-інвестиційна компанія «Рубікон Груп» реконструює існуючу офісну будівлю на вул. Липинського, 36 та облаштує в ній офісний центр орієнтовно на 5 поверхів.

За попередніми даними, на першому поверсі нового офісного центру має бути також заклад громадського харчування.

Згідно з даними бізнес-сервісу YouControl, ТзОВ «Будівельно-інвестиційна компанія «Рубікон Груп» зареєстрована саме на вул. Липинського, 36. Її заснували лише два роки тому – у листопаді 2015 року.

Засновником «Рубікон Груп» є Марта Іваньо. Основний вид компанії вказаний як будівництво житлових і нежитлових будівель. Розмір статутного капіталу становить 100 тисяч гривень.

Як повідомляв Львівський портал, на вул. Липинського будуватимуть житловий комплекс. А нещодавно стало відомо, що тут хочуть звести спорткомплекс, готель і багаторівневий паркінг.