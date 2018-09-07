Мерія остаточно узаконила будівництво трьох черг житлового комплексу на вулиці Шевченка

Сьогодні, 7 вересня, виконавчий комітет Львівської міської ради видав ТзОВ «Каньйон» містобудівні умови і обмеження на будівництво багатоквартирного житлового будинку із вбудованими громадськими приміщеннями на вул. Т. Шевченка, 307-А. Таким рішенням мерія фактично узаконила будівництво житла на місці, де мали раніше зводити готель. Про це повідомляє кореспондент Львівського порталу.

На вул. Шевченка, 307-А орієнтовно ще у 2016 році ТзОВ «Каньйон» почало зводити житло, хоча на цьому місці було передбачене будівництво готелю. Тоді Інспекція державного архітектурно-будівельного контролю оштрафувала фірму на 145 тисяч гривень за зведення житла, а сам будинок мали знести.

Як зазначила під час обговорення містобудівної документації директорка юридичного департамент міської ради Гелена Пайонкевич, тепер у компанію «Каньйон» зайшов новий інвестор, який хоче завершити будівництво цього житла. Тоді люди, які вже встигли купити квартири, могли оформити право власності.

«Я пропоную сьогодні розглянути містобудівні умови та обмеження на перші три будинки, оскільки ми би хотіли побачити, як компанія «Каньйон» виконує взяті на себе зобов’язання. У цих трьох будинках вже є продані людям квартири, і це є, власне, причиною того, що ми підписали з цією компанією мирову угоду. Коли вже почнуться активні будівельні роботи, то розглядатимемо можливість будівництва інших будинків», – розповіла Гелена Пайонкевич.

Своєю чергою головний архітектор Львова Юліан Чаплінський зауважив, що кожен із трьох незавершених житлових будинків на вул. Шевченка, 307-А, складається з 91 квартири. І за словами Гелени Пайонкевич, всі вони вже є давно розпродані.

На засідання виконкому прийшли люди, що придбали житло у цьому незавершеному об’єкті. Вони наголошували, що видача містобудівних умов та обмежень для них є важливою, оскільки тільки тоді вони зможуть оформити право власності.

Також представник нового інвестора, що вкладатиме кошти у будівництво на вул. Шевченка, 307-А, запевнив членів виконкому, що компанія планує добудувати ці три будинки, а потім зводити й інші в межах цього житлового комплексу.

«Ми переживаємо, бо після завершення цих трьох секцій хочемо рухатися далі. Для нового інвестора зараз немає сенсу вкласти кошти лише у ці секції, тому сподіваємося, що потім зможемо довести цю справу до кінця», – додав він.

Відтак члени виконавчого комітету вирішили видати містобудівну документацію на перші три будинки житлового комплексу на вул. Шевченка, 307-А. А можливість його подальшої розбудови у мерії погодились розглянутизгодом.

Зазначимо, вказаною адресою розташований недобудований житловий комплекс «Галіція».

Як повідомляв Львівський портал, у травні цього року сесія Львівської міської ради вже «владнала» земельне питання для зведення цього житлового комплексу в обмін на квартири.

Своєю ухвалою мерія тоді надала ТзОВ «Каньйон» в оренду на 10 років земельну ділянку площею 1,5187 га на вул. Т. Шевченка, 307-а. При цьому ділянку із земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони перевели у категорію житлової та громадської забудови. Також для ділянки змінили й цільове призначення. Власне на цій ділянці планують потім зводити нові будинки у межах цього житлового комплексу. І перші три із них мерія вже узаконила.

Згідно з даними бізнес-сервісу YouControl, ТзОВ «Каньйон» зареєстроване у Львові на вул. Шевченка, 346. Його засновником є Наталія Щадило, яка водночас є співвласником «Краківського ринку». Також вона пов’язана із ресторанним бізнесом та фірмами, що надають в оренду й експлуатацію власне чи орендоване нерухоме майно.

Основний вид діяльності ТзОВ «Каньйон» вказаний як «допоміжне обслуговування наземного транспорту», а розмір його статутного капіталу становить 21 800 грн.