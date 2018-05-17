Міськрада Львова узаконила самочинно збудоване житло в обмін на квартири

Сьогодні, 17 травня, під час сесії Львівської міської ради, депутати затвердили ТзОВ «Каньйон» проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки (зміна цільового призначення) та надання земельної ділянки на вул. Т. Шевченка, 307-а. Цим рішенням вони фактично узаконили самочинно збудоване житло, яке мали знести ще два роки тому. «За» відповідне рішення проголосували 55 депутатів, передає кореспондент Львівського порталу.

Як йдеться у проекті рішення, ТзОВ «Каньйон» отримує в оренду на 10 років земельну ділянку площею 1,5187 га на вул. Т. Шевченка, 307-а. При цьому ділянку із земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони перевели у категорію житлової та громадської забудови. Також для ділянки змінили й цільове призначення.

Зазначимо, 0,0173 га вказаної ділянки розташована у межах червоних ліній.

Як зазначив під час обговорення питання депутат Тарас Чолій, на вул. Т. Шевченка, 307-а ТзОВ «Каньйон» мало будувати готель, на що отримало відповідну містобудівну документацію у 2015 році. Однак під час перевірки було встановлено, що за вказаною адресою забудовник зводить багатоквартирний житловий будинок.

«Замість готелю на вул. Т. Шевченка, 307-а почали будувати незаконний житловий будинок. Із забудовником почали судитись, проти виступила також і прокуратура. Потім суд постановив компанії «Каньйон» повернути земельну ділянку назад у власність територіальної громади Львова. То виходить, що зараз ми просто узаконюємо самочинно збудоване житло», – розповів Тарас Чолій.

У 2016 році Інспекція державного архітектурно-будівельного контролю у м. Львові оштрафувала ТзОВ «Каньйон» на 145 тисяч гривень за зведення житла на вул. Т. Шевченка, 307-а. А сам будинок мали знести.

У свою чергу директорка юридичного департаменту Львівської міськради Гелена Пайонкевич пояснила, що це питання подали на розгляд сесії саме для того, аби остаточно «розібратися» із горе-забудовником.

«Ми виграли всі суди з «Каньйоном», зараз ще деякі суди тривають. Справа в тому, що квартири в об’єкті незавершеного будівництва на вул. Т. Шевченка, 307-а вже продані, при цьому більшість – соціально незахищеним верствам населення. Люди купили квартири і чекають. Сьогоднішнє питання щодо «Каньйону» ми погоджували з прокуратурою. Зазначу, що це питання передбачає скасування попередньої оренди землі. Також ТзОВ «Каньйон» як компенсацію має віддати мерії непродані квартири для черговиків міськради», – зауважила Гелена Пайонкевич.

Відтак депутатів закликали проголосувати «за», щоб об’єкт на вул. Т. Шевченка, 307-а перестав бути довгобудом, а люди, які придбали у ньому квартири, змогли оформити право власності. А за вказаною адресою сьогодні розташований житловий комплекс «Галіція».

Водночас у пояснювальній записці до проекту рішення йдеться про те, що «проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки (зміна цільового призначення) для будівництва та обслуговування багатоквартирних житлових будинків на вул. Т. Шевченка, 307-а не відповідає детальному плану території обмеженої вул. Т. Шевченка, вул. Професора І. Ковалика, залізничною колією, оскільки детальним планом території в межах земельної ділянки площею 1,5187 га на вул. Т. Шевченка, 307-а, крім багатоквартирних житлових будинків, передбачено розміщення дитячої дошкільної установи».

Згідно з даними бізнес-сервісу YouControl, ТзОВ «Каньйон» зареєстроване у Львові на вул. Шевченка. 346. Його засновником є Наталія Щадило, яка водночас є співвласником «Краківського ринку». Також вона пов’язана із ресторанним бізнесом та фірмами, що надають в оренду й експлуатацію власне чи орендоване нерухоме майно.

Основний вид діяльності ТзОВ «Каньйон» вказаний як «допоміжне обслуговування наземного транспорту», а розмір його статутного капіталу становить 21 800 грн.