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Львівщина отримала ще 9 мільйонів на Нову українську школу

Юлія Шпак

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Львівщина отримала майже 9 мільйонів гривень на забезпечення Нової української школи. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

 

Зазначається, що останній транш субвенції очікуємо в жовтні.

Загалом, з метою створення нового освітнього середовища на 2018 рік передбачено понад 99 млн грн: на придбання дидактичних матеріалів, сучасних меблів, комп’ютерного обладнання, мультимедійного контенту для початкових класів (71 млн грн.), підготовку тренерів-педагогів та підвищення кваліфікації вчителів початкової школи (28 млн гривень).

Як повідомляв Львівський порталЛьвівщина не у повному обсязі була готова до нового навчального року, оскільки райони не встигли придбати необхідне обладнання для Нової української школи.

Також повідомлялося, що попри те, що держава ще в квітні направила в регіони 1 млрд грн на Нову українську школу, органи місцевого самоврядування наразі використали лише від 50% до 75% цієї субвенції.

Нагадаємо, з 1 вересня стартувала Нова українська школа. Тепер на дітей у молодших класах чекає зовсім новий підхід до навчання: малеча буде більше гратися, експериментувати та більше працювати у колективі. Таким чином освіта базуватиметься більше на вміннях та навичках. Детальніше про нововведення читайте тут.

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