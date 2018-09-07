Львів’ян запрошують взяти участь в національних освітніх програмах для підприємців та експортерів

Цієї осені Офіс з просування експорту при Мінекономрозвитку запустив дві потужні освітні програми для підприємців та експортерів: «Експортна революція» та «Креативний експорт». Мета програм — навчити ключових навичок ведення зовнішньоекономічної діяльності, розробити стратегічний експортний план підприємства, створити міцний міжнародний бренд та вивести продукт на нові ринки. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Export Revolution Ukraine — національна комплексна освітня програма для українських підприємців, що бажають почати експортувати, та для фахівців в експорті, які бажають систематизувати і поглибити свої знання та професійні навички. Програма завершується навчальною бізнес-подорожжю до Естонії, під час якої відбудуться В2 В зустрічі, візити на підприємства та серія воркшопів і тренінгів в рамках Tallinn Marketing Week. Програма розрахована на 135 компаній рівня PRO та 500 рівня START.

Creative Export Ukraine — секторальна освітня програма для українських підприємців та експортерів — представників креативних індустрій, які планують створити міцний національний та міжнародний бренд для власного дизайн-продукту, закріпити позиції на внутрішньому ринку та вивести продукцію на експорт. Програма передбачає участь у Tallinn Design Festival з можливістю представити власний продукт на колективному стенді.

Програма розрахована на 50 компаній рівня PRO та 450 компаній рівня START.

Усіх охочих запрошують 13 вересня дізнатись більше про програми під час Export Education MeetUp у Львові.

Export Education MeetUp передбачає:

Практичний воркшоп з провідним експертом програми Export Revolution Ukraine за темою «10 основних ризиків під час експорту: як їх запобігти»

Презентація нових програм та подій для підприємців та експортерів: унікальна дистанційна програма для креативного сектору, можливості на ринку Китаю, Туреччини та Європи — про це все, і не тільки.

Історії успіхів компаній-учасниць та результати першого навчального року програми Export Revolution Ukraine

Реєстрація на Export Education MeetUp: https://goo.gl/Qp4W84