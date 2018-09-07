До Львова з’їдуться майже 200 хірургів та науковці з 11 країн світу на міжнародну конференцію

З 9 до 11 вересня Львів приймає міжнародну наукову конференцію «Мистецтво лікування гриж». Майже 200 хірургів-грижологів та науковців з 11 країн світу вперше зберуться у місті Лева. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Із 1979 року конференція хірургів-герніологів щороку проходить в іншому місті світу, і ось у 2018 році вперше відбудеться в Україні, а саме у Львові.

Серед спікерів конгресу: професор Девід Чен (США), професор Сальвадор Моралес-Конде (Іспанія), Почесний Амбасадор Львова доктор Мацей Сметанські (Польща) та інші.

«Проведення конгресу такого високого рівня у Львові дозволить українським хірургам перейняти найкращий досвід від своїх іноземних колег. Три дні конференції будуть насичені наукою та практикою лікування гриж, спілкуванням із колегами та пізнанням міста», — зазначає доктор Орест Лерчук.

Урочисте відкриття конференції відбудеться 9 вересня о 18:30 у приміщенні актового залу ЛНУ ім. Івана Франка, за адресою: вул. Університетська, 1.

Наукові засідання відбуватимуться у конференц-залі готелю «Банк» за адресою: вул. Листопадового чину, 8.

Ініціаторами проведення конференції у Львові стали Президент Української асоціації хірургів-герніологів професор Ярослав Фелештинський та делегат від України у Європейській Асоціації герніологів д-р Орест Лерчук. Захід відбудеться за підтримки Європейської Асоціації хірургів-герніологів (European Hernia Society) та Львівської міської ради.

Додамо, що ЛКП «Львівське конференц-бюро» допомагало організаторам у підготовці заявки на проведення конференції у Львові.

Довідка

Європейська Асоціація хірургів-герніологів (англ. The European Hernia Society EHS-GREPA) — неприбутковий міжнародний науковий форум, що займається вивченням та впровадженням стандартів у хірургічному лікуванні гриж. Заснований групою французьких хірургів у 1979 році, сьогодні форум нараховує 19 національних відділень та більш ніж 1100 членів. Діяльність Асоціації спрямована на покращення хірургічного лікування пацієнтів з грижами передньої черевної стінки. Включає в себе оцінку перебігу післяопераційного періоду, аналіз післяопераційних ускладнень та рецидиву грижі. З цією метою EHS проводить щорічний конгрес, на якому презентують та обговорюють нові наукові дослідження в хірургії гриж.