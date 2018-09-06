Для малечі проведуть майстер-клас із випікання булочок

У Музеї народної архітектури і побуту ім. Климентія Шептицького («Шевченківський гай») цієї неділі, 9 вересня, малечу навчатимуть готувати випічку на дріжджах. Зроблені власноруч булочки та рогалики маленькі пекарі зможуть тут же і продегустувати. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Майстер-клас «Весела пекарня» щороку відвідує понад 150 дітей. На галявині «Шевченківського гаю» розмістять мобільну пекарню, де діти зможуть самостійно пройти весь процес приготування булочок — від підготовки тіста і начинки до випікання.

На майстер-класі досвідчені пекарі навчать дітей секретам приготування тіста на дріжджах, розкажуть про особливі інгредієнти, завдяки яким випічка стає смачнішою, і покажуть, як гарно сформувати кожен виріб.

Щороку «Весела пекарня» проходить у межах міського «Свята хліба» та збирає цілі родини. У неділю майстер-клас розпочнеться о 13.00 на першій галявині Шевченківського гаю (подвір’я хати с. Орявчик 1792 р.).