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Підприємця, який у Львові хоче звести офіси на місці бойлерної, змусили демонтувати будмайданчик

Наталя Дуляба

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Місцеві мешканці спільно з депутатами Львівської міської ради домоглися, аби підприємець, який на вул. Петлюри, 37-А хоче звести офісну будівлю на місці бойлерної, розібрав свій будівельний майданчик. Про це Львівському порталу повідомив депутат міськради, голова постійної комісії архітектури та містобудування Ігор Телішевський.

 

«Спільними зусиллями вдалось зупинити будівництво офісного центру навколо комунальної бойлерної на вул. Петлюри, 37-А. Мешканці вулиці Петлюри та прилеглих виступили категорично проти. За три дні активістами було зібрано більше 500 підписів проти будівництва. Я думаю, що забудовник зрозумів, що нічого там не зведе, тому вже розібрав будмайданчик», – зазначив Ігор Телішевський.

Також депутат додав, що підприємець має власним коштом повернути у попередній стан тротуар, який пошкоджено через облаштування будівельного майданчика.

Зазначимо, цими вихідними на вул. Симона Петлюри, 37-А , де знаходиться будівля центрального теплового пункту Львівтеплоенерго, почали облаштовувати будівельний майданчик, який перекрив значну частину пішохідної зони.

Як з’ясувалось згодом, на місці бойлерної підприємець хоче зводити офісний центр, не маючи на це відповідного дозволу.

Місцеві мешканці на громадських обговореннях, які відбулися у понеділок, 3 вересня, виступили категорично проти такого будівництва.

Як повідомляв Львівський портал, ще восени минулого року виконавчий комітет видав ТзОВ «Партнер – холдинг» містобудівні умови та обмеження на реконструкцію цього теплового пункту. Споруду на вул. Петлюри, 37-А мали розширити і надбудувати, аби обладнати її під приміщення для обслуговування обладнання теплових пунктів та очисних систем води.

Згідно з даними бізнес-сервісу YouControl, засновниками ТзОВ «Партнер – холдинг», яке отримало дозвіл на реконструкцію бойлерної на вул. Петлюри, 37-А, є Юрій та Роман Арабські. Підприємство зареєстроване за цією ж адресою і займається наданням в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна.

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