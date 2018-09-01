На вулиці Петлюри замість бойлерної Львівтеплоенерго зведуть офіси?

Сьогодні, 1 вересня, депутатка Львівської міської ради Уляна Пак поскаржилась на те, що на вул. Симона Петлюри, 37-А почали облаштовувати будівельний майданчик, який перекрив значну частину пішохідної зони. Про це вона написала на Facebook-сторінці Гарячої лінії міста, передає Львівський портал.

«На вул. Петлюри, 37-А стовпці невідомого походження перегородили більшу половину пішохідного хідника, залишивши невеликий клаптик для мешканців. Тепер там два візочки не роз’їдуться. Очевидно, планується будівництво», – написала Уляна Пак.

За вказаною адресою зараз розташована будівля центрального теплового пункту Львівтеплоенерго.

Як з’ясував Львівський портал, ще восени минулого року виконавчий комітет видав ТзОВ «Партнер – холдинг» містобудівні умови та обмеження на реконструкцію цього теплового пункту. Споруду на вул. Петлюри, 37-А мали розширити і надбудувати, аби обладнати її під приміщення для обслуговування обладнання теплових пунктів та очисних систем води.

Втім як пояснив Львівському порталу депутат міської ради, голова постійної комісії архітектури та містобудування Ігор Телішевський, тепер замість бойлерної планують звести офісну будівлю.

При цьому дозволу на таке будівництво міська рада не видавала, натомість, за словами депутата, погодження дав директор ЛМКП «Львівтеплоенерго» Степан Пакіж, якого підозрюють у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки.

Інформацію про те, що за вказаною адресою планують звести офіси підтвердив і головний архітектор ДПІ «Містопроект» Юрій Столяров.

Водночас адміністратор Гарячої лінії міста пояснив, що будівельний майданчик і паркан на вул. Петлюри, 37-А облаштовують законно, оскільки на це є відповідний дозвіл Державної архітектурно-будівельної інспекції.

Відтак у понеділок, 3 вересня, о 18:30 год., з ініціативи депутатів на вул. Петлюри, 37-А організовують громадське обговорення згаданої забудови.

Згідно з даними бізнес-сервісу YouControl, засновниками ТзОВ «Партнер – холдинг», яке отримало дозвіл на реконструкцію бойлерної на вул. Петлюри, 37-А, є Юрій та Роман Арабські. Підприємство зареєстроване за цією ж адресою і займається наданням в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна.

Нагадаємо, стосовно очільника Львівтеплоенерго та депутата Львівської облради від Самопомочі Степана Пакіжа вже завершили досудове розслідування. Його підозрюють у розтраті коштів. Суд має відбутися найближчим часом.