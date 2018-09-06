Через скинуте біля лісу на Жовківщині сміття зі Львова відкрили кримінал

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом несанкціонованого розміщення сміття біля лісу в селі Погарисько Жовківщині. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі прокуратури Львівської області.

Власне, сьогодні Жовківським відділенням поліції до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за фактом несанкціонованого розміщення твердих побутових відходів.

5 вересня на території Жовківського району неподалік лісового масиву в селі Погарисько виявлено несанкціоноване розміщення твердих побутових відходів, внаслідок чого забруднено земельну ділянку та спричинено шкоду довкіллю.

Зловмисники влаштували незаконне сміттєзвалище, скинувши сміття на польовій ґрунтовій дорозі, якою користуються місцеві мешканці.

У ході проведення першочергових слідчих (розшукових) дій, під час огляду місця події виявлено та вилучено предмети, які свідчать про ймовірне походження відходів з м. Львова.

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення,передбаченого ч.1 ст.239 КК України (забруднення або псування земель).

На даний час розслідування триває, його хід перебуває на контролі Червоноградської місцевої прокуратури.